Сигнал за бомба на самолет на полската авиокомпания LOT, изпълняващ полет от Лондон, принуди самолета да кацне на летище „Модлин“ във Варшава. Временно летището беше затворено, но възобнови дейността си след проверка, съобщиха летищните власти, предаде „Ройтерс“.

„Самолетът, за който бе подаден сигнал за предполагаема бомбена заплаха, се проверява от съответните служби. Пътниците и членовете на екипажа остават в залата за пристигащи, където очакват по-нататъшни действия“, уточниха от летището.

„В 09:54 ч. на борда е обявена бомбена заплаха, докато самолетът е изпълнявал полет по маршрут от летище „Хийтроу“ в Лондон за летище „Шопен“ във Варшава. В 10:01 ч. самолетът Боинг 737 МАКС кацна на летище „Модлин“ в полската столица“, се посочва в изявлението на летищните власти от по-рано.

Говорител на полската авиокомпания LOT потвърди, че става въпрос за неин полет и уточни, че в самолета е имало 181 души.

Бомбена заплаха беше отправена и за полет на авиокомпания SAS от Копенхаген за Варшава, който е кацнал на летище „Шопен“ и сега се проверява, съобщи говорител на летището и уточни, че там работата не е прекъсвала.

Скандинавските авиолинии потвърдиха, че техен полет, летящ от Копенхаген, се е приземил безопасно на летище „Шопен“, след като срещу него е била отправена бомбена заплаха и допълниха, че всички пътници са слезли от самолета и той се проверява.

По-късно два самолета на авиокомпания Ryanair бяха претърсени при кацане в Рим, след поредицата от полети, засегнати от подозрения за бомбени заплахи, предаде „Би Би Си“.

Източници от летище „Фиумичино“ в Рим потвърдиха, че два полета на Ryanair – единият от Лисабон, а другият от Дъблин, са били претърсени след анонимни сигнали за потенциални бомбени заплахи. Проверките на пътниците, багажа и самолетите не установили нищо подозрително и тревогата вече е отменена.

Полетът от Дъблин е бил ескортиран от италианските военновъздушни сили до кацането.

Редактор: Цвета Лазаркова