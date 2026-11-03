Снимка: Пресцентър на ГД „Гранична полиция“
При специализирана акция на ГД „Гранична полиция“, ГДНП и ДАНС бяха задържани 15 души, които са част от престъпна група за трафик на мигранти през България. Операцията се е провела на 29 октомври на територията на столицата и област Перник, съобщават от пресцентъра на "Гранична полиция".
19 задържани за трафик на мигранти през България при акция на ГДГП
Сред арестуваните е и основният организатор - афганистански гражданин, както и двама негови помагачи.
Снимка: Пресцентър на ГД „Гранична полиция“
При претърсвания на 10 адреса и 5 автомобила са намерени и иззети голям брой веществени доказателства, в това число - огнестрелни оръжия, наркотични вещества (178 грама марихуана и 43 грама кокаин), мобилни телефони, парични суми, дневници, радиостанции, сигнална синя лампа и сим карти.
„Гранична полиция” разби канал за трафик на мигранти (СНИМКИ)
Снимка: Пресцентър на ГД „Гранична полиция“
Престъпната група е осъществявала превоз на незаконните мигранти от българо-турската до българо-сръбската граница.
В качеството на обвиняеми са привлечени трима – двама афганистанци на 33 и 23 години, постоянно пребиваващи у нас, и 40 - годишен софиянец. Наложена им е постоянна мярка задържане под стража.
Редактор: Станимира Шикова