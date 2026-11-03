При специализирана акция на ГД „Гранична полиция“, ГДНП и ДАНС бяха задържани 15 души, които са част от престъпна група за трафик на мигранти през България. Операцията се е провела на 29 октомври на територията на столицата и област Перник, съобщават от пресцентъра на "Гранична полиция".

19 задържани за трафик на мигранти през България при акция на ГДГП

Сред арестуваните е и основният организатор - афганистански гражданин, както и двама негови помагачи.

Снимка: Пресцентър на ГД „Гранична полиция“

При претърсвания на 10 адреса и 5 автомобила са намерени и иззети голям брой веществени доказателства, в това число - огнестрелни оръжия, наркотични вещества (178 грама марихуана и 43 грама кокаин), мобилни телефони, парични суми, дневници, радиостанции, сигнална синя лампа и сим карти.

„Гранична полиция” разби канал за трафик на мигранти (СНИМКИ)

Снимка: Пресцентър на ГД „Гранична полиция“

Престъпната група е осъществявала превоз на незаконните мигранти от българо-турската до българо-сръбската граница.

В качеството на обвиняеми са привлечени трима – двама афганистанци на 33 и 23 години, постоянно пребиваващи у нас, и 40 - годишен софиянец. Наложена им е постоянна мярка задържане под стража.