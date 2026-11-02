Около 15 години след смъртта на Соломон Р. Гугенхайм фондацията, която управлява богатата му художествена колекция, стига до извода, че притежава повече картини на Василий Кандински, отколкото знае какво да прави с тях, пише CNN.

Покойният американски бизнесмен е сред най-изтъкнатите и всеотдайни покровители на руския художник. Но през 1964 г., въпреки че управлява носещия името му музей в Манхатън, фондацията „Гугенхайм“ обявява за продажба 50 от общо 170-те си произведения на Кандински – характерните за художника цветни и геометрични интерпретации на абстракционизма. Причината е „липса на пространство“.

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Обявявайки решението, племенникът му Хари Ф. Гугенхайм заявява, че попечителите се опасяват, че в противен случай произведенията ще останат скрити „в нашите трезори“, според публикации в медиите по онова време. „Стигнахме до заключението, че това не бива да бъде съдбата на тези картини“, добавя той.

Това е благородно намерение, но погледнато от днешна гледна точка, вероятно е било доста скъпо решение.

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На търг в Лондон по-късно същата година 50-те картини са продадени за общо 536 580 британски лири, равняващи се тогава на около 1,5 милиона долара. Оттогава много от тях отново се появяват на пазара, но на значително по-високи цени. Сега една от творбите – „Betonte Ecken“, за която през 1964 г. нюйоркски търговец на произведения на изкуството предлага печелившата оферта от едва 22 000 лири (тогава около 62 000 долара, или 540 000 долара по днешна стойност), отново излиза на търг. Очаква се цената ѝ да достигне между 60 и 80 милиона долара.

Blue sounds like a cello. Pure green, like a violin. Kandinsky believed it. His Betonte Ecken (1922–23), painted in Weimar at the Bauhaus, heads to @ChristiesInc New York on Nov 17, estimated at $60–80 million. The record to beat: $44.8 million. Which color do you hear first? https://t.co/lh4eisQxD8 — The Wall Art Gallery (@thewall_artg) October 26, 2026

„Тогава Гугенхайм е разполагал с такова изобилие от произведения на изкуството, че е можел да си позволи да се раздели с тях“, казва Макс Картър, глобален председател на отдела за изкуство от XX и XXI век в аукционната къща „Кристис“, която организира предстоящия този месец търг. Фондацията „продаваше изключителни шедьоври, от които днес би било немислимо да се раздели“, добавя той в телефонен разговор от Ню Йорк.

„Betonte Ecken“ не просто има шансове да подобри аукционния рекорд за произведение на Кандински. От „Кристис“ съобщават, че гарант е потвърдил оферта, надхвърляща рекордните 44,55 милиона долара, платени за картината му „Murnau mit Kirche II“ през 2023 г.

Драматичното покачване на стойността на творбите на Кандински е доказателство за мястото му на днешния артпазар. Макар че репутацията му вече е била утвърдена по времето на продажбата на Гугенхайм, тогава художникът е мъртъв от две десетилетия, „Betonte Ecken“ все още е изглеждала „много новаторска“, казва Картър. „Днес тя вече е канонична“, добавя той и определя картината като „типичен пример“ за творчеството на Кандински.

Редактор: Цветина Петрова