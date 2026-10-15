Картина на руския художник Василий Кандински, заграбена от нацистите и върната на наследниците на еврейско семейство колекционери, бе продадена за 27 милиона паунда. Това стана по време на търг на аукционната къща „Кристис“ в Лондон.

Платното „Шареният живот“ е било изложено в продължение на десетилетия в музея „Ленбаххаус“ в Мюнхен. През 2023 г. творбата е призната за произведение на изкуството, заграбено от нацистите, и е върната на наследниците на семейство Левенщайн.

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Създадена от Кандински (1866–1944) през 1907 г., картината съчетава староруски мотиви и приказни фигури. Според „Кристис“ тя отразява развитието на художествения език на твореца и предвещава съществени промени в стила му през следващите години. Произведението е било представено и на „Есенния салон“ на изкуствата в Париж през 1907 г.

Obraz Wassilego Kandinskiego „Das bunte Leben” („Kolorowe życie”) z 1907, zrabowany przez nazistów w Amsterdamie w 1940 r., sprzedano na aukcji w Londynie za niemal 32 mln euro. Dzieło należało do żydowskiej rodziny Lewensteinów, a po wojnie przez ponad 50 lat było eksponowane w monachijskim muzeum. W 2023 r. niemiecki sąd uznał obraz za zrabowane mienie, co umożliwiło jego zwrot spadkobiercom. Ci zdecydowali się wystawić dzieło na aukcję w domu Christie's, kończąc wieloletnią batalię o odzyskanie rodzinnej własności. — Patryk Kulpok (@PKulpok) October 15, 2026

През 1927 г. произведението е придобито от амстердамските колекционери Емануел Алберт Левенщайн и съпругата му Хедвиг. След смъртта на съпруга си през 1930 г. Хедвиг Левенщайн-Вайерман предоставя картината на музея „Стеделик“ в Амстердам за дългосрочно ползване. През 1938 г. семейството бяга от нацистите в САЩ, като картината остава в музея. През октомври 1940 г., след германската окупация на Нидерландия, тя е предложена на търг и е закупена от колекционера Саломон Б. Слайпер.

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През 1972 г. семейството на Слайпер продава творбата на Баварската държавна банка, която година по-късно я предоставя на музея „Ленбаххаус“ в Мюнхен за дългосрочно ползване. Наследниците на Левенщайн оспорват продажбата от 1940 г., като изтъкват, че картината е била оставена за съхранение и е продадена без съгласието на собствениците, а проучването на историята на произведението подкрепя позицията им.

Kandinsky-Gemälde „Das bunte Leben“ für 27 Millionen Pfund versteigert https://t.co/aWEZl81HLw — MedicalWoman (@UMedicalWoman) October 15, 2026

Според германската Консултативна комисия по въпросите на изкуството, заграбено от нацистите, няма доказателства, че семейство Левенщайн доброволно е предало картината за продажба. Съществуват множество индикации, че картината е била отнета в контекста на систематичното преследване на евреите от нацисткия режим.

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През 2023 г. парламентът на германската провинция Бавария одобрява връщането на произведението на наследниците. При представянето на картината преди търга Кийт Гил от отдела за изкуство на XX и XXI век в „Кристис“ я определи като основополагаща творба в развитието на Кандински, която същевременно запазва тясна връзка с културните традиции на Русия.

Редактор: Станимира Шикова