Шедьовър на легендарния френски творец Пиер-Огюст Реноар ще може да бъде видян за пръв път след създаването си. Картината е рисувана преди повече от век и не е била показвана пред широката публика. Творбата ще бъде продадена на търг в Париж в края на ноември и е оценена на над 1 милион евро (1,5 милиона долара).

Продават шедьовър на Каналето, красял стените на „Даунинг стрийт“ 10 (ВИДЕО)

Картината е нарисувана преди 1910 година и е озаглавена „Дете с играчки – Габриел и синът на художника, Жан“. Тя е подарена от Реноар на Жана Бодо – неговата единствена ученичка и близка приятелка. Оттогава творбата е притежание на семейството ѝ.

Шедьовърът изобразява сина на Реноар – Жан, и неговата детегледачка – Габриел Ренар. Тя е един от любимите модели на художника и му е позирала за почти 200 картини.

Продават на търг шедьовър, останал скрит за света над 160 години (ВИДЕО)

За да се удостовери автентичността на творбата тя е изпратена в САЩ. Там е била сравнена с друга картина на Реноар, която е с идентично наименование и е притежание на Националната художествена галерия във Вашингтон. Паскал Перен, арт консултант и специалист по Реноар, твърди, че картината е „в изключително състояние“ и с „напълно запазени цветове“.

Редактор: Станимира Шикова