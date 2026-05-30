Тази неделя всичко ще бъде казано на глас и с много чувство за хумор, тъй като постановката „Жени говорят за...” ще се изиграе за последен път този сезон на сцената на театър „Сълза и смях”. В спектакъла няма да се засягат баналности като „мъже, деца, бит, готварски рецепти, кулинарни предавания и риалити формати”, а ще се говори за това какво харесва и какво не харесва на жените, това коментира актрисата Лара Златарева.

Тя обясни, че темите обхващат въпроси като това дали жените харесват телата си, дали ги е срам от тях, или напротив – искат да ги покажат. Спектакълът е създаден по пиеса на Ева Енслър, която преди 25 години се е срещала и е интервюирала най-различни жени – ученички, проститутки, преподавателки, бизнесдами и лекарки. Всички те са говорили за нещата, които ги вълнуват.

Лилия Маравиля: Полезно е да се погледнеш в огледалото и да видиш истинското си аз

Спектакълът е подходящ за всички възрасти, тъй като всяка жена преминава през подобни периоди и проблеми, но благодарение на режисьора Стоян Радев екипът е избрал „да минем през тези неща със самоирония и чувство за хумор”, отбеляза актрисата.