От 1956 до тази година – песенният конкурс "Евровизия" отбелязва своя 70-и юбилей. От скромно телевизионно шоу с участието на едва седем държави, днес конкурсът се е превърнал в едно от най-гледаните музикални събития в света.

Началото е поставено през 1956 година в швейцарския град Лугано. Тогава в музикалната надпревара участват само седем страни, а победител става домакинът Швейцария.

"Когато погледнете на Евровизия като на символ на обединена Европа, обединена чрез изкуството, това много помага да разберете къде се намираме днес", казва Елиза Вагнер, преподавател в Музея на историята на изкуството.

През годините конкурсът се разраства значително. Сега в него участват десетки държави, а зрителите по света са стотици милиони. Историята на конкурса пази и редица рекорди. Най-малкият резултат, с който е печелена "Евровизия", е с 18 точки. Това се случва през 1969 година, когато четири държави си поделят първото място. А най-високият резултат идва през 2017-а за Португалия – цели 758 точки.

70-ото издание на "Евровизия" обаче идва и с промени в гласуването. Новите правила бяха приети след спорове около миналогодишния вот, при който Израел оглави публичното гласуване. Промените включват намаляване на максималния брой гласове от 20 на 10 за един потребител и завръщане на журитата на полуфиналите.

"Винаги искаме да гарантираме, че системата е честна и стабилна. Миналата година видяхме активност, която според нас не съответстваше на духа на шоуто. Затова въведохме нови правила", обяснява директорът Мартин Грийн.

Въпреки това, напрежение и разделени реакции белязаха първия полуфинал във Виена, след като част от феновете протестираха срещу участието на Израел. Недоволството беше предшествано и от решението на пет европейски държави да бойкотират тазгодишното издание, като официално отказаха участие и излъчването му по националните си радио и телевизии.

България също оставя своя отпечатък. Сред най-успешните ни изпълнения са това на Поли Генова и рекордното второ място на Кристиан Костов през 2017-а.

Редактор: Цвета Лазаркова