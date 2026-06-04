Лидерът на „Хизбула” отхвърли обявеното споразумение между Ливан и Израел . Според Наим Касем, градовете в северен Израел ще бъдат под обстрел дотогава, докато има бомбардировки в Ливан. Примирие е възможно само ако Израел изтегли войските си от Ливан. Това поставя под въпрос обявеното по-рано ново споразумение. Снощи Израел и Ливан говориха за създаването на така наречените „пилотни зони за сигурност“ в Ливан. Там ще бъде забранено влизането на оперативни лица на „Хизбула”.

Въпреки примирието: Израелски удари убиха 11 души в град Газа, включително и деца

„Проектът за пилотна зона ще се ръководи от Съединените щати. Специални части и ливанската армия ще поемат контрола над различни райони и постепенно ще се разпрострат из целия юг, за да не се стигне до поредния модел, при който Израел си тръгва, "Хизбула" се връща и ние преживяваме същото от последните 40 години”, заяви посланикът на Израел в САЩ Йехиел Лейтер.

Редактор: Цветина Петрова