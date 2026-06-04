Европейските фермери трябва да бъдат конкурентоспособни на световно ниво. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на форума „Green Transition Forum 6.0“, посветен на конкурентоспособността, иновациите и устойчивото развитие на Европа. По думите му българските земеделски производители трябва да произвеждат качествено и конкурентоспособно, за да бъдат успешни на световния пазар. „Докато не действаме като едно цяло, няма да постигнем целите, които сме си поставили като ЕС“, каза още министър Абровски.

Той изтъкна, че европейското земеделие е изправено пред поредица от кризи през последните години, които са показали необходимостта от преосмисляне на подхода към Общата селскостопанска политика (ОСП) и инструментите за подкрепа на сектора. „Трябва да работим за конкурентоспособност и за пазар, защото не е достатъчно само да покажем на света колко сме екологосъобразни. Трябва да можем да произвеждаме екологосъобразно и достатъчно ефективно, за да бъдем конкурентни“, подчерта министър Абровски. Той изтъкна, че с всяка следваща реформа ОСП става все по-малко обща, а различията между държавите членки се задълбочават. Земеделският министър бе категоричен, че ЕС се нуждае от по-силно единство и обща визия за развитието на сектора.

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„Европа има нужда да гледа напред като единен съюз, а заедно да бъдем конкурентоспособни на световно ниво“, посочи земеделският министър. Пламен Абровски акцентира върху необходимостта от по-ефективни механизми за реакция при кризи и предупреди, че настоящите инструменти не отговарят в достатъчна степен на реалните потребности на европейските фермери. „С държавните помощи се създават дисбаланси между отделните държави членки, а това води до вътрешна конкуренция в рамките на Съюза“, уточни още той.

В изказването си той обърна специално внимание на предложенията за следващата Многогодишна финансова рамка и бъдещето на ОСП след 2027 г. Министър Абровски обяви, че на следващото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург ще предложи част, в размер на 10 % до 25 % от средствата в общия европейски бюджет, да бъдат насочени към земеделието. „Не е честно и не е редно да бъдат изключвани преработвателната промишленост и напояването. Климатичните промени вече са факт. Засушаването и новите климатични условия поставят пред производителите предизвикателства, които изискват сериозни инвестиции и дългосрочни решения“, каза в заключение той.

Редактор: Цветина Петрова