Снимка: getty images
От момчето от Брюне до световната суперзвезда – кариерата на нападателя е изпълнена с трофеи и постижения
Една от най-големите звезди на световния футбол – Ерлинг Браут Холанд, празнува своя 26-и рожден ден. За по-малко от десетилетие норвежецът се превърна в символ на новото поколение нападатели. Съчетава впечатляваща физика, експлозивност, безпогрешен голов нюх и рекорди, които мнозина смятаха за недостижими.
► Роден в Англия, израснал в Норвегия
Ерлинг Браут Холанд е роден на 21 юли 2000 г. в Лийдс, Англия. По това време баща му – бившият норвежки национал Алфи Холанд, играе за „Лийдс Юнайтед“. Само три години по-късно семейството се завръща в Норвегия и се установява в град Брюне, където започва голямото футболно приключение на бъдещата суперзвезда.
Спортът е в кръвта му. Освен че баща му е професионален футболист, майка му Грю Марита Браут е шампионка на Норвегия в седмобоя. Като дете Ерлинг тренира хандбал, лека атлетика и голф, а едва петгодишен поставя рекорд за възрастта си в скока от място.
Снимка: getty images
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► Пътят към върха
Първите си стъпки във футбола Холанд прави в школата на „Брюне“, където още като тийнейджър впечатлява с головия си инстинкт. Следва трансфер в „Молде“, където работи под ръководството на легендата Оле Гунар Солскяер.
Истинският му пробив идва в австрийския „Ред Бул Залцбург“. Именно там Европа разбира за необикновения талант на младия нападател. Хеттрик още в дебюта му в Шампионската лига срещу „Генк“ го превръща в сензация.
Следващата спирка е „Борусия“ (Дортмунд), където продължава да бележи с невероятна лекота. Още в дебюта си в Бундеслигата влиза като резерва и реализира хеттрик само за 23 минути.
► Машината за голове на „Манчестър Сити“
През 2022 г. Холанд преминава в „Манчестър Сити“ срещу около 60 милиона евро – трансфер, който впоследствие започва да изглежда като един от най-изгодните в историята на футбола.
Снимка: getty images
Още в първия си сезон във Висшата лига той счупи рекорда за най-много голове в един шампионат с 36 попадения, а във всички турнири завърши с впечатляващите 52 гола. "Сити" спечели исторически требъл – титлата в Англия, Купата на Англия и Шампионската лига.
Холанд заслужено триумфира със „Златната обувка“ на Висшата лига; Европейската „Златна обувка“; трофея „Герд Мюлер“; приза за Играч №1 на УЕФА. Той се превърна и в единствения футболист, който печели наградите за Най-добър млад играч и Играч на сезона във Висшата лига в една и съща кампания.
През следващите години продължи да подобрява рекорд след рекорд – най-бързо достигна 50 и 100 гола във Висшата лига, стана най-бързият футболист с 50 попадения в Шампионската лига и спечели още две „Златни обувки“ в Англия.
► Националният герой на Норвегия
The streets will never forgot this MAGICAL run by Norway and Erling Haaland.— Cronus (@Xabi_Era_) July 13, 2026
You will be missed 🤍pic.twitter.com/OM82ETF8Dj
Още преди дебюта си при мъжете Холанд влиза в историята. На световното първенство до 20 години през 2019 г. той отбелязва девет гола в един мач срещу Хондурас – рекорд, който остава ненадминат в турнирите на ФИФА.
За националния отбор дебютира през 2019 г., а само няколко години по-късно вече е най-резултатният футболист в историята на Норвегия. С невероятната си ефективност той достига 50 гола само за 46 международни срещи – постижение, което малцина могат да доближат.
Снимка: getty images
Световното първенство през 2026 г. носи още една сбъдната мечта. След 28 години отсъствие Норвегия се завръща на Мондиал, а Холанд бележи два гола още в дебютния си мач. Той повежда отбора до историческо класиране за елиминационната фаза и затвърждава статута си на най-голямата звезда в историята на норвежкия футбол.
► Повече от футболист
Извън терена Холанд остава една от най-интересните личности в спорта. Известен е с желязната си дисциплина, строг хранителен режим и специалното внимание, коеот обръща на възстановяването. Висок почти два метра и тежащ около 94 килограма, той ежедневно следва режим, включващ качествена храна, ледени бани, сауна, медитация и стриктен сън.
Още като тийнейджър записва рап песен с приятели под името Flow Kingz, а днес видеото има милиони гледания. През последните години стартира и собствен YouTube канал, в който показва моменти от живота си извън футбола.
Erling Haaland’s Girlfriend, Isabel Haugseng Johansen, Is a Former Soccer Player Herself—Get to Know Her https://t.co/8Gc4oMUWgI— ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) July 6, 2026
Любовният му живот обаче остава далеч от прожекторите. От години е заедно с приятелката си Изабел Хаугсенг Йохансен, с която се познават още от детските години. В края на 2024 г. двамата станаха родители на момченце.
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Холанд впечатлява и със страстта си към модата. Често присъства на престижни модни събития, а стилът му все по-често е сравняван с този на Дейвид Бекъм. Колекцията му от луксозни чанти също предизвиква интерес.
Jude Bellingham dándole una nalgada Erling Haaland. pic.twitter.com/Y27bKo8Cyh— Indie 505 (@Indie5051) July 11, 2026
► Какво предстои?
Едва на 26 години Ерлинг Холанд вече е носител на Шампионската лига, многократен шампион на Англия, рекордьор във Висшата лига и най-добрият голмайстор в историята на Норвегия.
Пред него остават още много предизвикателства – нови трофеи с „Манчестър Сити“, нови рекорди в Шампионската лига и мечтата да изведе Норвегия до още по-големи успехи на световната сцена.
Досегашната му кариера е показателна, но едно е сигурно – футболният свят тепърва ще говори за Ерлинг Холанд.
Снимка: getty imagesРедактор: Дарина Методиева
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