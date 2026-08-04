Троянецът Петър Христов пробяга цялото било на Стара планина (686 километра) за 7 дни, 18 часа и 23 минути. Времето е най-доброто за момента, тъй като ултрамаратонецът е първият, пробягал този маршрут, отбелязва платформата за бегачи FKT.BG.

Петър Христов е пробягал маршрута от връх Връшка чука до връх Ком за 27 часа, а трасето "Ком-Емине" му отнело 6 дни и 15 часа.

"Отлагах няколко пъти заради контузия, но истината е, че за този маршрут човек никога не може да е напълно готов. Впускам се в нещо съвсем ново – нещо, което никой не е правил досега, и честно казано, нямам представа какво точно ме очаква", написа бегачът в социалните мрежи преди да се отправи към трудното предизвикателство.

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Снимка: Петър Христов