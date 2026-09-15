Новините на NOVA Спорт Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Спортни новини (15.09.2026 - обедна) Начало Спорт Спортни новини (15.09.2026 - обедна) Начало Новините на Нова – емисии Спортни новини (15.09.2026 - обедна) Спортни новини (15.09.2026 - обедна) 15 септември 2026 12:39 | Обновена 12:39 Новините на NOVA (15.09.2026 - обедна) Новините на NOVA (15.09.2026 - 9.00) Новините на NOVA (15.09.2026 - 8.00) Новините на NOVA (15.09.2026 - 7.00) Новините на NOVA (15.09.2026 - 6.00) Новините на NOVA (14.09.2026 - късна) Гледайте цялата емисия Редактор: Георги Иванов Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Спорт Спортни новини (14.09.2026 - късна) Бившият спортен директор на „Арсенал“ Еду Гаспар влезе в ръководството на „Левски“ България се класира за осминафиналите на Европейското първенство по волейбол Спортни новини (14.09.2026 - обедна) Веселин Топалов спечели Мача на легендите срещу Гари Каспаров Спортни новини (13.09.2026 - обедна) Божидар Саръбоюков грабна среброто на турнира Ultimate Championship в Будапеща България загуби от Украйна в третия си мач от Европейското първенство по волейбол Спортни новини (12.09.2026 - обедна) Спортни новини (11.09.2026 - късна) Спортни новини (11.09.2026 - обедна) Спортни новини (10.09.2026 - късна) Спортни новини (10.09.2026 - обедна) Спортни новини (09.09.2026 - късна) Елена Рибакина е новата №1 в женския тенис ЦСКА взе Суперкупата в зрелищен мач срещу "Левски" (ВИДЕО+СНИМКИ) Спортни новини (09.09.2026 - обедна) Лионел Меси и Кристиано Роналдо ще играят в един и същи отбор Блокада в центъра на София заради Вечното дерби Спортни новини (08.09.2026 - късна) 5 клуба се борят за Най-добър футболен отбор на 2026 година Лионел Меси се завърна сред претендентите за „Златната топка“, но друг е големият фаворит Григор Димитров се завръща за България в Купа „Дейвис“ след 15 години Спортни новини (08.09.2026 - обедна) Росен Божинов е изписан от болницата, след като колабира по време на двубой Спортни новини (07.09.2026 - късна) Бившият шеф на Формула 1 задържан в Португалия заради пушка в багажа си Тайсън Фюри отново намекна, че сблъсъкът с Антъни Джошуа се отлага Спортни новини (07.09.2026 - обедна) Банско през погледа на шампиона по кикбокс Мартин Димитров Български национал колабира по време на мач в Италия ФИФА потвърди, че Джани Инфантино ще се кандидатира за преизбиране за президент на федерацията Никола Цолов финишира на седма позиция в основното състезание за Гран при на Италия във Формула 2 Спортни новини (06.09.2026 - обедна) Световните звезди победиха Българските легенди в бенефиса на Теодор Салпаров (СНИМКИ) Спортни новини (05.09.2026 - обедна) Хю Джакман купува английския футболен отбор "Норич"? Спортни новини (04.09.2026 - лятна късна) Божидар Саръбоюков завърши на четвърто място в скока на дължина от Диамантената лига по лека атлетика Спортни новини (04.09.2026 - следобедна) Спортни новини (04.09.2026 - обедна) Ник Кириос отнесе едномесечно наказание за употреба на кокаин Всички мачове в аржентинския футбол ще прекъснат в 10-ата минута в чест на Меси Спортни новини (03.09.2026 - лятна късна) „Милан“ картотекира за евротурнирите млад българин Спортни новини (03.09.2026 - следобедна) Спортни новини (03.09.2026 - обедна) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА