Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Инспекциите имат за цел стриктно да проверят нивото на сигурност и начина, по който тя се гарантира в тези обекти
Хеликоптер вече втори ден извършва въздушни огледи на бази за съхранение на боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново. По информация на NOVA летателният апарат е кацнал на летище „Горна Оряховица“ вчера и оттогава изпълнява регулярни курсове за инспекция от въздуха.
Проверките обхващат както съоръженията на компания „ЕМКО“, така и останалите военни заводи и складове в региона.
Пожарът близо до складовата база на „ЕМКО“ край Дряново е окончателно потушен
Спешните мерки от страна на Министерството на вътрешните работи и държавата са предприети след инцидента от миналия петък, когато избухна взрив в складова база на „ЕМКО“ край село Царева ливада. Инспекциите имат за цел стриктно да проверят нивото на сигурност и начина, по който тя се гарантира в тези обекти.
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