Хеликоптер вече втори ден извършва въздушни огледи на бази за съхранение на боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново. По информация на NOVA летателният апарат е кацнал на летище „Горна Оряховица“ вчера и оттогава изпълнява регулярни курсове за инспекция от въздуха.

Проверките обхващат както съоръженията на компания „ЕМКО“, така и останалите военни заводи и складове в региона.

Пожарът близо до складовата база на „ЕМКО“ край Дряново е окончателно потушен