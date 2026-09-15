Пожарът, в района на складовата база на „ЕМКО“ край Дряново, е окончателно потушен. Това съобщиха късно снощи от МВР.

От там допълват, че са били извършени първоначалните процесуални действия и допълнителната охрана на МВР е свалена. Мястото се охранява от фирмата, която стопанисва обекта, като достъпът остава строго ограничен.

Пожарът в складовата база за боеприпаси на оръжейния завод „ЕМКО“ край село Горни Върпища избухна около 23:00 часа на 11 септември. Огънят първоначално обхвана един от общо 11-те склада в района, а впоследствие засегна и втори обект. Заради инцидента беше активирана системата BG-Alert.

Няколко дни преди пожара складовете са били проверени от службите на МВР, отговарящи за контрола на общоопасните средства, като нарушения не са били установени, съобщи областният управител на Габрово Кристина Сидорова.

На 14 септември вечерта пожарът е напълно потушен и според експертите няма опасност от повторно възпламеняване. Извършени са и първоначалните процесуално-следствени действия.

След нормализирането на обстановката е прекратена и допълнителната полицейска охрана на района, въведена след инцидента за гарантиране на сигурността и обезпечаване работата на разследващите.

Редактор: Цветина Петкова