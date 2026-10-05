Започна имунизацията с противогрипна ваксина в столицата. Първите назални ваксини вече са доставени в кабинета на д-р Захарина Гочева, така че да има достатъчно количество. По думите на общопрактикуващия лекар интересът е голям, най-вече от майките.

"Бях поръчала 150. Донесоха само половината, защото нямаме толкова огромни хладилници, за да съхраняваме цялото количество. Надявам се, че до края на октомври ще получа и инжекционните форми на ваксините", заяви д-р Гочева.

"Все още нямаме точни кодове, но мисля, че всеки момент ще се задействат нещата. До вечерта ги очакваме. Предполагам, че от утре сутринта съвсем спокойно ще можем да започнем да поставяме ваксините на децата", посочи тя.

"Инжекционните ваксини могат да се поставят още от 6-месечна възраст до 18-годишна възраст. Но за инжекционните програмата е до 7-годишна възраст, а между 7 и 18 години - за хронично болните деца, деца с диабет, хипертония, епилепсия. Докато назалните са от 2-годишна възраст до 7-годишна възраст", уточни д-р Гочева.

Назалните ваксини за децата идват тази седмица, останалите – до края на октомври

Въпреки че тази година България е поръчала повече ваксини, все пак има опасност да не стигнат. От Асоциацията на собствениците на аптеки коментираха за NOVA, че имат информация, че инжекционните ваксини, които трябва да пристигнат до края на този месец, приоритетно ще стигнат до кабинетите на личните лекари, а в аптечната мрежа за свободна продажба е възможно да няма осигурени бройки.

"Поради забавянето в подаването на щамовете от страна на СЗО, което засяга производството на инжекционните ваксини, притежателят на разрешението за употреба заяви: това поставя под риск доставките за аптечния пазар", се казва в позицията.

"Малкото произведени количества ще се доставят приоритетно по програмата за безплатна имунизация срещу грип на лицата на и над 65-годишна възраст от общопрактикуващите лекари. Вероятността да бъдат доставени такива в аптеките в рамките на периода на ваксинация е минимална", допълват оттам.