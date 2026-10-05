Украйна започна да прехваща руски реактивни дронове с помощта на тежки картечници, монтирани на управлявани от изкуствен интелект куполни установки. Това съобщи говорител на украинските военновъздушни сили, цитиран от „Франс прес”.

От няколко месеца страната търси решение за противодействие на тези дронове, които Русия използва масово. Те са много по-бързи от конвенционалните модели, често са насочвани към Киев, а украинските военни срещат трудности при свалянето им, отбелязва агенцията.

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Новата технология вече е успяла да свали реактивни безпилотни апарати от следващо поколение близо до украинската столица, допълни говорителят. На практика тези системи представляват мобилна огнева единица без човешки оператор. Те съчетават тежка картечница с автоматизиран купол, снабден с множество сензори, и използват оптични системи и изкуствен интелект за нанасяне на точни удари.

„Това не е панацея. Само защото е свален летателен апарат, не означава, че сме открили средство, което променя изцяло правилата на играта”, посочи говорителят. Той обясни, че новата система има ограничен обсег от малко над един километър и „работи при благоприятни условия“.

Редактор: Мария Барабашка