Украински изтребител МиГ-29 беше поразен от руска ракета днес по време на бойна задача, при което пилотът загина. Това съобщиха украинските военновъздушни сили.

„На 1 октомври 2026 г. в бой загина още един украински защитник. Управлявайки изтребител МиГ-29, той нанасяше ракетни и бомбени удари по руските окупационни сили в един от участъците на фронта. По време на бойната задача самолетът беше поразен от вражеска ракета. Пилотът катапултира, но за съжаление не оцеля”, се казва в изявлението.

Димитър Стоянов и полският зам.-министър на отбраната обсъдиха предоставянето на резервни части за МиГ-29

От ВВС уточниха, че капитан Марат Мамбетов е бил командир на звено в 40-а бригада за тактическа авиация, известна като "Призракът на Киев".

„Изказваме искрени съболезнования на семейството и близките на Марат. Той защитаваше Украйна до последния си дъх”, заявиха от украинските военновъздушни сили.

На 10 август в Одеска област беше загубен друг изтребител МиГ-29 по време на бойна задача. Тогава пилотът успя да катапултира и се спаси.

Редактор: Мария Барабашка