Руският президент Владимир Путин заяви, че международните конфликти вероятно ще продължат на фона на промените в света. По думите му ситуацията би могла да се подобри, ако отслабне „хегемонията на Запада“.

„Независимо кой сценарий се развие в глобален мащаб през следващите години, международните конфликти, за съжаление, вероятно ще продължат“, каза Путин.

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Според него причината е свързана с фундаменталните промени в света, които създават нови възможности, но едновременно с това стимулират амбициите и готовността за поемане на рискове.

Руският президент призова да бъдат избегнати катастрофални сценарии и предупреди, че не може да има абсолютна увереност, че оръжията за масово унищожение никога няма да бъдат използвани.

„Може ли да бъдем сигурни, че такива оръжия никога няма да бъдат използвани? Разбира се, не. Трябва да имаме предвид това и да го избегнем“, заяви той.

По думите на Путин човечеството все още не е осъзнало напълно мащаба на промените, които настъпват.

„Мащабът на вече настъпилите и предстоящите промени е просто огромен и ние сякаш го разбираме“, каза руският президент, като отбеляза, че несигурността около бъдещето поражда тревога и напрежение.

Той подчерта, че става дума не само за промяна в съотношението на силите между държавите или за преразпределение на икономическото и технологичното влияние.

„Най-важното е, че промените засягат биологичната и морално-нравствената природа на човека, неговата същност, начина на нашето съществуване, основите на светогледа“, заяви Путин.

Според него заплахите и опасностите са тясно свързани с новите възможности и перспективи, които се откриват пред човечеството.

Сред основните предизвикателства Путин посочи и бързото развитие на изкуствения интелект. По думите му човечеството тепърва трябва да се научи да живее и работи с тези технологии. Той призова влиянието на изкуствения интелект да бъде оценявано не само от техническа и икономическа гледна точка, но и по отношение на интелектуалното равнище, духовното развитие и културното наследство.

Путин предупреди, че технологиите могат едновременно да подобрят качеството на живот и да увеличат рисковете от мащабно унищожение.

„Технологиите откриват фантастични, в буквалния смисъл на думата, перспективи за преодоляване на проблемите и повишаване качеството на живот. Но същевременно те извеждат на ново равнище възможностите за всеобщо унищожение“, каза той.

Сред възможните рискове руският президент посочи военни конфликти, бърза деградация на околната среда и загуба на контрол върху технологичните процеси. Според него тези промени допринасят и за увеличаване на напрежението в обществото заради несигурността относно бъдещето.

Руският президент отправи критики и към международни играчи, които според него разчитат предимно на силата.

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„Принципът „има сила - няма нужда от ум“ понякога изглежда като ръководен за някои международни играчи, уверени в собствената си военно-политическа, икономическа и, както им се струва, морална изключителност“, заяви Путин.

Той добави, че подобен подход според него може да доведе до временни ползи, но в дългосрочен план да създаде нови проблеми.

В речта си Путин се върна и към края на Съветския съюз. По думите му „наивността, безгрижието и сляпото доверие към Запада“ на съветското ръководство са изиграли разрушителна роля за съдбата на СССР.

„Сляпото доверие към западните партньори, увереността във възможността за някакви джентълменски споразумения, когато уж е достатъчно да повярваш на думата на някого и да се договориш за нещо. Именно това също изигра лоша шега на Съветския съюз“, каза руският президент.

Според Путин това е имало последици не само за съдбата на СССР, но и за дългосрочната световна стабилност.

Редактор: Георги Иванов