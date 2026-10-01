Реакциите в Република Северна Македония след постигнатото споразумение между България и Гърция за пренасяне на костите на цар Самуил в София не стихват. Властите и обществениците в Скопие видяха в този акт политически ход, насочен срещу македонската идентичност и историческо наследство. Въпреки липсата на официални изказвания пред камера, правителството и ключови анализатори изразиха позиции чрез писмени изявления и социалните мрежи.

„Това е двустранно споразумение между две суверенни държави, което само показва защо е важно Македония да защитава собствената си идентичност и наследство. Ние знаем кои сме и познаваме своята история”, гласи официалната позиция на правителството в Скопие. Оттам допълниха, че ще продължат да водят политика на защита на македонското достойнство, независимо от решенията на съседните страни, предаде кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

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Според бившия посланик на Северна Македония в България Марян Гьорчев споразумението може да бъде изтълкувано като недобронамерено. „България свързва организирането на нацията си със Средновековната българска държава и това е метафизично вкаменена гледна точка за миналото”, коментира той в телевизионно интервю. По думите му моментът за това решение не е случаен и цели оказването на натиск върху Скопие преди очакваните конституционни промени.

Бившият посланик на страната в Италия и Китай Оливър Шамбевски подчерта, че паметта за Самуил е била фар за развитието на македонската национална идентичност. „Не можеш с кости да преместиш Охрид, Преспа или Самуиловата крепост. Природата се подиграва на балканските опити да мерим Средновековието с днешни граници”, написа той. Журналистът Бранко Героски определи ситуацията като грозна демонстрация на сила и политическа митология, разгърната с пълна мощ.

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Темата предизвика и политически сблъсък вътре в страната. Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ отказа поканата на Красимир Каракачанов премиерът Християн Мицкоски да присъства на пренасянето на мощите. „Би било по-подходящо той да покани съмишлениците си Зоран Заев и Венко Филипче”, заявиха от партията. Те обвиниха предишните управляващи в „предателска политика” и припомниха, че за тях цар Самуил е една от най-ярките фигури именно в македонската история.

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Редактор: Мария Барабашка