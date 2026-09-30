Говорителят на принц Хари осъди „безотговорното” поведение на папараци край училището на неговите деца. Реакцията идва, след като двама мъже били забелязани в непосредствена близост до учебното заведение.

„Решението на фотографи да се държат по този начин до училище е изключително безотговорно”, заяви говорителят на Хари в официална позиция.

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Според него има огромна разлика между легитимната медийна дейност и действията на фотографи, които обикалят около училищата. „Те спират, за да надничат вътре в двора, и наблюдават децата, докато извършват ежедневните си дейности”, добави още говорителят.

Принц Хари, съпругата му Меган и двете им деца се завърнаха във Великобритания в края на август 2026 г. Семейството прекара шест години в САЩ след шумното си оттегляне от кралското семейство. Децата на двойката в момента са съответно на 7 и 5 години.

Редактор: Мария Барабашка