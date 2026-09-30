Американските въоръжени сили приключиха изтеглянето си от Ирак, съобщи днес Пентагонът. С това се слага край на над две десетилетия американско военно присъствие в страната, предадоха ДПА и „Асошиейтед прес“.

Съединените щати и партньорите им от коалицията официално приключиха операция „Непоколебима решимост“ в Ирак след 12-годишна кампания срещу джихадистката групировка „Ислямска държава“.

Изтеглянето на последните сили и оборудване на коалицията от въздушната база в Ербил бележи „успешното приключване“ на военната мисия, заяви американското Министерство на отбраната. От там подчертаха, че отговорността за справянето с оставащите заплахи за сигурността, включително клетките на „Ислямска държава“, вече лежи предимно върху иракските сили, въпреки че Вашингтон ще продължи да предоставя целенасочено обучение и разузнавателна подкрепа.

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„Този важен момент отразява успеха на 12-годишната кампания, която победи ИДИЛ като организирана военна заплаха в Ирак и в целия регион“, заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел. „Бележи и прехода от коалиционна мисия във военно време към ръководени от Ирак усилия за сигурност, подкрепени от по-нормални двустранни отношения в областта на сигурността“, подчерта той.

По-рано днес иракският съветник по националната сигурност Касим ал Араджи определи приключването на мисията като „важно постижение“. „Днес постигаме важен момент с приключването на мисията на международната коалиция и присъствието на нейните сили, като преминаваме към двустранни отношения с държавите членки“, заяви Ал Араджи.

През 2003 г. САЩ, заедно със съюзниците си, нахлуха в Ирак и свалиха от власт дългогодишния лидер Саддам Хюсеин. Американските сили се изтеглиха през 2011 г., но се върнаха през 2014 г. по молба на иракското правителство, след като „Ислямска държава“ превзе големи територии в Ирак и съседна Сирия. През 2017 г. ИДИЛ беше обявена за победена в Ирак, въпреки че някои нейни клетки продължиха да действат.

Редактор: Цвета Лазаркова