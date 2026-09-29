Мащабен пробив в една от основните системи за управление на персонала на Пентагона е довел до изтичането на чувствителни данни за над 3 милиона души. Сред компрометираната информация има номера на социални осигуровки и данни за професионалните функции на настоящи и бивши военнослужещи. Случаят поражда и опасения за националната сигурност на САЩ, съобщи CNN. По последни данни на американското Министерство на отбраната засегнати са 2,7 милиона живи и 294 000 починали лица.

Неоторизирани потребители са получили достъп до уязвим сървър на Defense Manpower Data Center (DMDC) още през октомври 2025 г. Проблемът обаче е открит и отстранен едва през юли 2026 г. - приблизително девет месеца след началото на нерегламентирания достъп.

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DMDC е ключова структура на Пентагона, която съхранява информация за военнослужещи, ветерани и техните семейства. По данни на центъра към финансовата 2024 г. в системите му са се съхранявали най-малко 60 милиона записа.

Особено притеснение предизвиква фактът, че компрометираната информация не е била криптирана, става ясно от писмо до засегнатите, с което CNN се е запознала. Освен номера на социални осигуровки, в някои случаи извършителите са получили достъп и до данни за военната специалност на служителите.

Според експерти именно тази информация може да превърне случая от обикновен пробив с риск от кражба на самоличност в потенциален контраразузнавателен проблем. Комбинирането на военната специалност с други бази данни и персонални идентификатори би могло да позволи на чужди разузнавателни служби да изградят значително по-подробна картина за това кои хора изпълняват определени функции за американските въоръжени сили и къде работят.

Джъстин Шърман, който е изпълнителен директор на консултантската компания Global Cyber Strategies, предупреждава, че подобна информация може да бъде комбинирана с данни, които се продават на свободния пазар. Така потенциален извършител би могъл да научи повече за доходите, задълженията, семейното положение, потребителските навици и активността в интернет на конкретни служители на отбраната.

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Ако подобна база данни попадне в ръцете на чужда държава, тя би могла да бъде използвана за профилиране на военнослужещи, фишинг атаки и разузнавателни операции, предупреждава експертът.

Опасенията са особено сериозни на фона на предупрежденията на американските военни към служителите им, че техните телефони и онлайн профили могат да бъдат обект на проследяване и атаки. Централното командване на САЩ вече е информирало законодатели, че е получавало множество сигнали за опити на противници да използват търговски данни за местоположение с цел наблюдение или проследяване на американски военни.

Няма публична информация кой е извършил атаката. Пентагонът посочва, че засега няма признаци компрометираните данни действително да са били използвани неправомерно.

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Defense Manpower Data Center обяви, че предприема мерки за оценка и подобряване на киберсигурността на своите системи. На засегнатите от пробива ще бъде предоставена и една година безплатно наблюдение на кредитните им досиета.

Редактор: Цветина Петкова