Държавите от Европейския съюз обсъждат създаването на нови механизми за колективна реакция срещу засилващата се кампания на Русия за хибридна война, съобщава Financial Times. Такава идея вече бе загатната по време на годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а дискусиите се водят на фона на нарастващи опасения, че съществуващите мерки не са достатъчни за възпиране на Москва.

Все повече държави от Европейския съюз настояват за официални процедури, чрез които да бъде организирана обща реакция при саботажи, палежи и кибератаки, приписвани на руски държавни структури, които не достигат прага за задействане на член 5 от договора на НАТО.

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През август само в рамките на един месец бяха регистрирани редица предполагаеми руски хибридни операции срещу инфраструктура в страни от НАТО. Сред тях са план за палеж срещу словашки завод за производство на дронове, кибератаки срещу норвежкото правителство, опит за атака с дрон срещу украински самолет на летище Лайпциг/Хале в Германия през август и пожар в полски обект, свързан с отбранителната индустрия.

В отговор Европейската комисия е предложила създаването на „Протокол за извънредна сигурност“ и общ план за противодействие на хибридни заплахи. Целта е държавите членки да могат по-бързо да координират колективни мерки при атаки, които не са конвенционални военни действия.

Еврокомисарят по отбраната Андриус Кубилюс е заявил, че Европа трябва да има координирана позиция при хибридни атаки. По думите му, ако Европа е изправена пред хибридна война, е необходим единен механизъм за „хибридна отбрана“, който да позволява ответни действия срещу Русия.

Според информация на Financial Times министрите на отбраната на страните от ЕС са се събрали в Брюксел днес, за да обсъдят предложението. То предвижда механизъм, сходен с процедурата по член 4 от договора на НАТО, която позволява на съюзниците да провеждат официални консултации, когато смятат, че сигурността или териториалната им цялост са застрашени.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че европейската доктрина за сигурност не се е адаптирала достатъчно бързо към променящите се действия на Москва. По думите ѝ увеличаването на случаите с дронове и саботажи изисква механизъм, който да допълва консултациите по член 4 на НАТО.

„Днес беше съвсем първоначална дискусия, което означава, че ще продължим работата по този въпрос“, каза върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

Тя подчерта, че сред страните от ЕС има ясно желание да се избегне припокриване или конкуренция с НАТО и че новият европейски протокол трябва да е по-фокусиран върху действията, отколкото върху разговорите.

„Член 4 на НАТО предвижда само консултации. Това не е някакъв план за действие. Така че извънредният протокол по-скоро трябва да определя какви инструменти могат да бъдат използвани при агресия, която не е въоръжена и остава под прага на член 5. Какво биха могли да направят държавите членки“, заяви Калас.

Министрите на ЕС като цяло приветстваха инициативата за засилване на реакцията на Съюза, докато търсят начини да се противопоставят на това, което определят като заплаха от страна на Москва.

„Трябва да можем не просто да реагираме, когато се случат инциденти, но и да предотвратяваме възможни ескалации - да работим с държавите членки и помежду си, за да гарантираме, че имаме готовност за силна реакция, ако нещо се случи“, каза ирландският външен министър Хелън Макенти, чиято страна е една от само четирите държави в ЕС, които не членуват в НАТО.

Високопоставен представител на ЕС заяви, че Брюксел вече може да предложи „доста неща“, за да помогне на държавите да реагират при необходимост на хибридни инциденти. Това включва изпращане на експертни екипи, които да дават съвети за укрепване на сигурността, както и увеличаване на финансирането.

„Всяка държава трябва да предприема свои мерки за противодействие на хибридните действия, но Европейският съюз и НАТО също трябва да предприемат много по-мащабни мерки и да засилят координацията, за да противодействат на тези хибридни действия“, заяви финландският министър на отбраната Анти Хякянен.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Алиансът разполага с непублични и асиметрични възможности за противодействие на руските хибридни заплахи. Той подчерта, че НАТО е готов да реагира, а по-тясното сътрудничество между ЕС и Алианса остава важно за сигурността на Европа.

Междувременно началникът на германската отбрана генерал Карстен Бройер предупреди, че страната трябва да се подготви за потенциален конфликт и национална отбрана. Според него подготовката трябва да включва не само въоръжените сили, но и гражданското общество и индустрията. Бройер подчерта, че военната сила и технологиите сами по себе си не са достатъчни за противодействие на бързо адаптиращите се хибридни заплахи.

Представители на ЕС съобщиха, че възнамеряват да представят по-конкретни предложения в нов документ за стратегията за сигурност, който се очаква да бъде публикуван през следващия месец.

Редактор: Георги Иванов