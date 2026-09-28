Иран подаде жалба до Международната организация за гражданска авиация към ООН (ICAO) заради американските санкции срещу авиационния сектор на страната. Според Техеран ограниченията водят до отмяната на множество международни полети, съобщи иранската държавна агенция ИРНА.

По-рано този месец Вашингтон постави целия ирански авиационен сектор под санкции и предупреди, че ще предприеме мерки срещу чуждестранни компании, които оказват съдействие на сектора. След влизането им в сила основни ирански авиокомпании са били принудени да отменят международни полети, след като редица ключови дестинации в региона, включително държави от Персийския залив, са въвели ограничения.

ОАЕ спряха полетите на иранските авиокомпании

„Иран изпрати официален протест до Международната организация за гражданска авиация, за да защити законните права на авиационния си сектор и да се противопостави на незаконните ограничения, наложени от САЩ“, заяви ръководителят на Организацията за гражданска авиация на Иран Абудзар Шируди. По думите му, в координация с Министерството на външните работи, Техеран е подал и жалба до Международния съд в Хага.

След спирането на полетите до редица дестинации Турция остава основният вариант за иранците, които искат да напуснат страната или да се върнат в нея. Все още се изпълняват полети до Афганистан, Пакистан, Китай, Русия, Малайзия и Тайланд. Полетите до Дубай са преустановени. Страната се явява основен транзитен пункт за пътувания към Европа, Азия и Африка.

САЩ затегнаха санкциите срещу Иран, авиокомпании отменят полети

Въпреки ограниченията ръководителят на международното летище „Имам Хомейни“ в Техеран заяви пред националната телевизия, че полетите до около 30 международни дестинации продължават да се изпълняват.

От Висшия съвет за правата на човека на Иран заявиха, че санкциите засягат не само икономическия и търговския сектор, но и достъпа до резервни части, оборудване и технически услуги, свързани с безопасността на гражданската авиация. Според съвета ограниченията могат да имат последици за човешкия живот и здраве и трябва да бъдат разглеждани и от гледна точка на международното право и правата на човека.

Редактор: Ралица Атанасова