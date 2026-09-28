Снимка: БТА/ Видео: БПЦ
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Церемонията се състоя в двора на базиликата „Рождество Христово“
Българският патриарх Даниил беше официално посрещнат във Витлеем при първото си посещение в Светите земи след избора му за глава на Българската православна църква. Той пристигна с официална църковна делегация, а от името на президента на Палестина Махмуд Абас беше приет от ръководителя на Висшия президентски комитет по църковните въпроси д-р Рамзи Хури.
Снимка: БПЦ
Церемонията се състоя в двора на базиликата „Рождество Христово“. Патриарх Даниил беше посрещнат от митрополит Бенедикт, представител на Гръцката православна църква във Витлеем, в присъствието на местни представители на властта, духовници, представители на православни сдружения, както и на Францисканската кустодия и Арменската църква. След това българският патриарх посети Пещерата на Рождеството, където бяха отправени молитви.
Патриарх Даниил започна официалната си визита в Йерусалимската патриаршия (ВИДЕО+СНИМКИ)
Снимка: БПЦ
От името на президента Махмуд Абас Рамзи Хури изрази признателност за визитата и подчерта нейното духовно и хуманитарно значение. Той отбеляза ролята на посещенията на църковни лидери в Светите земи за подкрепата към палестинския народ и християнското присъствие в региона.
Патриарх Даниил благодари за топлото посрещане и отбеляза, че Светите земи през историята са преживели нашествия, войни и тежки периоди. По думите му въпреки изпитанията хората са останали свързани със своята земя и вяра. „Бог е с вас“, заяви патриархът в посланието си за солидарност с народа на Светите земи.
Снимка: БПЦ
► 1700 г. от въздвижението на Кръста в Йерусалим
Йерусалимската патриаршия чества празниците по стария стил - Юлианския календар, като днес за тях е Кръстовден. Посещението на патриарха съвпадна с празника, както и с отбелязването на 1700-годишнината от въздвижението на Кръста. На Негово Светейшество беше дадена възможността да носи кръст с частица от Кръста Христов. След светата литургия патриарх Даниил и духовниците отидоха с лития до мястото, където е намерен кръстът от Света Елена, след това беше направена лития около Божи гроб и духовното тържество завърши на Голгота. Стотици бяха християните, които присъстваха на богослужението, като имаше и десетки българи.
Снимка: БПЦРедактор: Ралица Атанасова
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