Българският патриарх Даниил беше официално посрещнат във Витлеем при първото си посещение в Светите земи след избора му за глава на Българската православна църква. Той пристигна с официална църковна делегация, а от името на президента на Палестина Махмуд Абас беше приет от ръководителя на Висшия президентски комитет по църковните въпроси д-р Рамзи Хури.

Снимка: БПЦ

Церемонията се състоя в двора на базиликата „Рождество Христово“. Патриарх Даниил беше посрещнат от митрополит Бенедикт, представител на Гръцката православна църква във Витлеем, в присъствието на местни представители на властта, духовници, представители на православни сдружения, както и на Францисканската кустодия и Арменската църква. След това българският патриарх посети Пещерата на Рождеството, където бяха отправени молитви.

Патриарх Даниил започна официалната си визита в Йерусалимската патриаршия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: БПЦ

От името на президента Махмуд Абас Рамзи Хури изрази признателност за визитата и подчерта нейното духовно и хуманитарно значение. Той отбеляза ролята на посещенията на църковни лидери в Светите земи за подкрепата към палестинския народ и християнското присъствие в региона.

Патриарх Даниил благодари за топлото посрещане и отбеляза, че Светите земи през историята са преживели нашествия, войни и тежки периоди. По думите му въпреки изпитанията хората са останали свързани със своята земя и вяра. „Бог е с вас“, заяви патриархът в посланието си за солидарност с народа на Светите земи.

Снимка: БПЦ

► 1700 г. от въздвижението на Кръста в Йерусалим

Йерусалимската патриаршия чества празниците по стария стил - Юлианския календар, като днес за тях е Кръстовден. Посещението на патриарха съвпадна с празника, както и с отбелязването на 1700-годишнината от въздвижението на Кръста. На Негово Светейшество беше дадена възможността да носи кръст с частица от Кръста Христов. След светата литургия патриарх Даниил и духовниците отидоха с лития до мястото, където е намерен кръстът от Света Елена, след това беше направена лития около Божи гроб и духовното тържество завърши на Голгота. Стотици бяха християните, които присъстваха на богослужението, като имаше и десетки българи.

Снимка: БПЦ

Редактор: Ралица Атанасова