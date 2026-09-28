Германският град Хайденау, разположен близо до Дрезден, повече няма да допуска поставянето на нови т. нар. „камъни на препъването“ по улиците и тротоарите. Малките мемориални знаци напомнят за хора, преследвани и убити от нацисткия режим.

Решението беше взето от общинския съвет с 13 гласа „за“, шест „против“ и един „въздържал се“. Предложението е внесено от представители на „Алтернатива за Германия“, Християндемократическия съюз и местната гражданска инициатива BOD.

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Вместо нови паметни знаци по улиците местните власти предвиждат възпоменанието на жертвите да бъде съсредоточено предимно на Северното гробище в Хайденау. Обсъжда се създаването на общо мемориално пространство за жертвите на войни, терор, диктатури, принудително изселване и особено на националсоциализма.

Решението не засяга петте камъка, които вече са поставени на две места в града - те ще останат там.

„Камъните на препъването“ са част от международен мемориален проект, започнал през 90-те години. Представляват малки бетонни кубове с месингова плочка, които обикновено се вграждат в тротоара пред последния доброволно избран дом на жертва на нацистките преследвания. Върху тях са изписани името, годината на раждане и съдбата на човека. Така паметта за жертвите остава част от ежедневното пространство на градовете.

Поддръжниците на решението в Хайденау аргументират позицията си с това, че според част от гражданите и близките на жертви поставянето на имената им върху настилката не е достатъчно достойна форма на възпоменание, тъй като минувачите стъпват върху тях.

Решението обаче предизвика остри реакции в Германия. Критиците му предупреждават, че изместването на възпоменателните знаци от улиците към отделно мемориално пространство ще направи паметта за жертвите на националсоциализма по-малко видима в ежедневието.

Кметът на Хайденау Кони Йортел, която е независима, от своя страна подчерта, че спорът не е дали жертвите на националсоциализма трябва да бъдат почитани, а по какъв начин да се прави това. По думите ѝ идеята е в града да съществуват различни форми на възпоменание.

Редактор: Цветина Петкова