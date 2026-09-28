Мъж с брадва насече асма и счупи звънец на къща в село Бели извор. Действията му са уловени от камера. Кадрите са заснети в петък в следобедните часове. Жителите разказват, че мъжът обикаля района и отправя заплахи. Според тях има психични проблеми.

Тодор Цонев е потърпевш. Действието с брадвата се разиграва именно пред неговата къща. „Лично не го познаваме, за първи път го виждам на записа. Не знам какъв му е мотивът. Това, което се вижда на кадрите, няма предистория. Нищо не сме му направили“, разказа мъжът в ефира на „Здравей, България“.

В нападнатата къща освен Цонев живее и неговата баба Славка Христова. „Ако бях отворила, сигурно да ме няма вече. И аз не го познавам. Може би късмет, че нямаше никого“, каза жената.

Друг жител, който има магазин в селото, посочи: „И аз съм имал сблъсък с него. Влиза в магазина тихомълком, взима артикула, излиза отвън, пие си пиенето. Влиза отново, прави същия номер. Постоянно прави такива номера. Взима на хората пиенето пред тях - дали ще бъде безалкохолно, кафе или алкохол. Като направиш забележка, той мълчи, нищо не казва, само се подсмива“, каза жителят на врачанското село.

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Друга жителка разказа за същото действие. „Идва, консумира, не плаща, обаче и не знаеш как да подходиш, защото някой път става и агресивен“, коментира тя. Жената разказа още, че е станала свидетел на псуване и викане по хората. „Хората ги е страх, крият се, децата ги е страх да излязат на улицата да си играят вече, а беше пълно с деца“, добави тя.

Негов съсед каза, че по цял ден мъжът вика и троши. „Никой не живее с него. От две години живее в селото и всеки ден прави проблеми“, обясни неговия съсед. „Вчера счупи прозорците си, онзи ден хвърля камъни по улицата. Кой да мине по тази улица? Виждам го с брадва. Тръгна по улицата, мислех, че отива да цепи дърва и в един момент дъщерята ми праща един запис“, каза мъжът.

Кметът на селото Кирил Илиев заяви, че срещу мъжа има подадени сигнали. „Хората наистина са притеснени поради простата причина, че преди няколко години имахме също един такъв случай. Имаме много сигнали към полицията. Прибраха го за около две седмици, след това го гледам, че отново си е на улицата. Попитах защо, той каза: „Прокурорът каза, че няма нужда от лечение“, и това е обяснението. Оттук нататък трябва прокуратурата да го настани за лечение в специализирано заведение. Той има нужда от помощ. Вероятно не си пие и лекарствата. Той е освидетелстван още когато е живял в Испания. Самият факт, че майка му почина и той не иска да я прибере, за да я погребе, говори, че човекът не е добре с главата. За първи път го виждаме с брадва из селото, това е много опасно“, казва кметът. По думите му трябва и социалните, и прокуратурата да се намесят и да го настанят за лечение.

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