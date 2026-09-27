Полицията във Великобритания арестува петима мъже по подозрение в подготовка на терористичен акт. Те са заподозрени в притежание на взривни вещества. Мъжете действали в близост до военна база в Югозападна Англия.

Тя е сред обектите, които Лондон разреши да бъдат използвани от Съединените щати за нанасяне на удари по ирански ракетни цели.

През юли иранската Революционна гвардия се закани, че всяка база, използвана за подобни удари, ще се счита за легитимна цел. Сапьори от армията в продължение на часове и с помощта на роботи оглеждаха 3 лекотоварни коли. Общо 85 домакинства са били евакуирани. На 400 м в радиус от имота не се допускат хора.

Помощник-началникът на полицията заяви, че около 00:45 ч. местно време е получен сигнал за 3 подозрителни превозни средства в близост до базата "Феърфорд". Той посочи, че полицията работи съвместно със звената за борба с тероризма.

Индия арестува 200 членове на пакистанска терористична мрежа

По-рано бе съобщено, че британската служба за борба с тероризма поема разследването на случая. От полицията заявиха, че ситуацията изглежда овладяна, но не потвърдиха връзка между арестите и базата, въпреки че близостта до военновъздушната база породи предположения за такава. "Работим по установяване на пълния характер на този инцидент", заявиха служители на реда.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг благодари на екипите за бързо реагиране и специализираните звена, отзовали се на инцидента. "Можем да бъдем спокойни, че ситуацията се овладява", заяви той.

От канцеларията на министър-председателя Анди Бърнам съобщиха, че той получава актуална информация за обстановката.

Редактор: Ивайла Маринова