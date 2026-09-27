С настъпването на есента във въздуха все по-често се усеща приятният аромат на печени чушки. Най-осезаем е той в селата, където хората все още държат да имат пълни рафтове с буркани в мазето. Защо го правят и не излиза ли твърде скъпо приготвянето на зимнина днес?

Филка Стоянова вече събира реколтата от градината си и старателно разпределя чушките – едни за пълнене, други за печене, трети за паниране. Първата част от зеленчуците вече е подредена в буркани за зимата. В мазето ѝ могат да се намерят домати, постна лютика и печени чушки с моркови.

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Като нея, точно в този сезон хората от малките населени места в Северозапада приготвят зимнина по традиционни рецепти, разчитайки основно на зеленчуци собствено производство. Според Вергиния Маркова това е начинът да се компенсират високите цени на пазара. „Колкото сме произвели, толкова. Направили сме си, колкото да имаме за зимата на какво да посегне човек. Тези високи цени са опасна работа”, споделя тя.

Филка обаче е направила буркани и с купен зарзават. При местен производител намерила чушки на цена от 1,50 евро. Купила 10 килограма, но за рецептата са ѝ нужни и 5 килограма домати, които вървят по 1 евро за килограм. След пазаруването следва дългият процес на приготвяне.

„Отнема почти цял ден! Да изпечеш чушките, да изчакаш да изстинат, да ги обелиш, да ги нарежеш”, разказва с усмивка Филка. Същото се прави и с доматите. Равносметката показва, че от 15 килограма зеленчуци, които струват 25 евро, след отстраняването на семките, дръжките и водата, излизат едва 6 буркана. „Скъпо е, но не знам защо, не обичам да си купувам готово”, признава жената.

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Трудът обаче си заслужава, когато навън свие студ, а Филка знае точните рецепти, с които да зарадва семейството си.

„Зимата, ако искам постна лютика, си рендосвам една глава лук. Скълцвам я лютиката. Слагам, ако имам нещичко – варен боб или картофки, и заливам с препечено олио, направо да пръщи!”, обяснява тя.

Ако предпочита нещо по-засищащо, добавя парченце домашно козе сирене от животните, които сама отглежда, или чуква няколко яйца за традиционен миш-маш. Има и още по-вкусна алтернатива: „Мога да ги направя с изпечени ребърца от прасето. Слагам повечко лук, 1-2 буркана лютика и става превъзходно. Стига да има и една питка на гьоз, както казва синът ми”.

Затова, скъпо или не, Филка ще спази традицията и до края на сезона ще опече и приготви още чушки и домати, за да е сигурна, че зимата в дома ѝ ще бъде вкусна.

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