Зеле, домати, чушки, грозде - по-евтини на пазара на дребно, отколкото в бюлетина за цените на едро. Колко струват продуктите на един от софийските пазари, с които можем да си направим зимнина?

Есента напредва с бързи темпове, а много хора мислят за зимнината. И вече са на Женския пазар в София, за да изберат подходящите продукти. Последните данни на ДКСБТ отчитат поскъпване при краставиците, зелето, морковите, доматите и картофите. Проверяваме цените на дребно на пазара.

На първата сергия карфиолът е 2,50 лв., патладжанът 1,70лв., чушките са 1,70 лв. – нормални цени. Доматът е 2 лева. Според продавачи на пазара повечето продукти за туршия са евтини. Зелето в момента се продава за 1 лв, а морковите струват между 1,50 лв. и 2 лв. За сравнение – цените им на едро са съответно 1,04 лв. и 1,22 за кг.

Ако предпочитате домашната лютеница: доматите и червените чушки на пазара са около 2 лева. На едро цените отново са по-високи, отколкото там: 2,80лв. за кг домати и 2,08 лв.за кг. червени чушки.

При плодовете най-значително поскъпва гроздето – цената му на едро стига до 3,20 лв. за кг. И тук забелязваме по-ниски цени на пазара, ако някой реши да си приготви домашен компот

На втората сергия крушите и ябълки са по 1,50 лв., а грозде без семки - 3 лева. Според търговци цените са паднали.

Правим и още една проверка – сравняваме данните за тези продукти през миналата есен и сега. Питаме и потребителите - мненията са разнопосочни. Някои смятат, че цените са се повишили, а други - че са останали същите.

През октомври краставиците на едро са стрували 2,52 лв., доматите 3,19 лв., червените чушки 2,13 лв., морковите 1,10 лв.. Цената на картофите е била 1,17лв., зелето 1,03лв., а зрелия лук кромид 1,07лв.. За да приготвим любимите консервирани вкусотии в домашни условия, тази есен купуваме по-евтини краставици, домати, картофи и червени чушки и по-скъпи моркови, лук и зеле.