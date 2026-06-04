Заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния затвориха Дунав мост при Русе. Двугодишният основен ремонт на съоръжението е към своя край и се очаква да приключи в края на юни - началото на юли.

Във връзка с ремонта, движението по Дунав мост е временно преустановено за всички превозни средства. Леките автомобили няма да могат да преминават в продължение на 12 часа - от 09:00 до 21:00 ч., а товарните автомобили за 24 часа - до 09:00 ч. на 5 юни.

Спират движението по "Дунав мост" при Русе

Най-близките алтернативни пунктове, които се препоръчват за преминаване за бързащите към летището в Букурещ или по работа в Румъния, са по сухопътната ни граница край Силистра и с ферибот при Свищов.

Причината за затварянето на моста е технологичната специфика на строителните дейности, която изисква минимум 12 часа без никакво движение след полагането на бетонните смеси, използвани за свързване на фугата между ремонтираните участъци.

При спирането на движението по Дунав мост на 4 юни шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.

При ограничаване на движението на тежкотоварни превозни средства от 9 ч. на 4 юни до 9 ч. на 5 юни, водачите следва да съобразят, че маршрутната карта е с валидност 24 часа от момента на активирането ѝ.