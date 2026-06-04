Владимир Зомбори и Весела Бабинова сключиха брак. Артистите, които са заедно от няколко години и имат дъщеря Йоана, минаха под венчилото. Двойката съобщи вълнуващата новина с публикация в социалните мрежи.

На снимката, публикувана от Зомбори и Бабинова, двамата позират заедно с малката Йоана.

Снимка: Официален профил на Весела Бабинова и Владимир Зомбори в Instagram

"Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак, най-вълнуващата от всички, беше тази", написаха двамата към сватбените фотографии.

Владо Зомбори и Весела Бабинова са един от любимите на зрителите актьори от театралната сцена, като в кариерата си имат и успешни филмови продукции. През 2024 г. Зомбори участва в предаването "Като две капки вода", сезон 12, и печели формата с невероятните си актьорски превъплъщения и музикални изпълнения. Бабинова също беше част от предаването, сезон 14, тази година.

Снимка: Официален профил на Весела Бабинова и Владимир Зомбори в Instagram

Освен в живота двамата си партнират и на сцената. Те играят във френската комедия „Заклеваш ли се в децата“ на Саломе Льолуш по режисурата на Крис Шарков.

Кумове на младото семейство е друга артистична двойка - Христо Пъдев и Цветина Петрова, които имат две деца и на които също предстои сватба. В публикация във Facebook Пъдев сподели, че Владо и Весела са най-близките им приятели и благодарят за честта да изберат точно тях за кумове.

Редактор: Цветина Петрова