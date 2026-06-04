Важен ден за четвъртокласниците. Днес се явиха на външното оценяване по математика.

Изпитът започна в 10 часа и приключи в 11. За този 1 час децата трябваше да преминат през 25 задачи и да демонстрират базовите си познания.

Около 55 хиляди ученици в 1700 училища премериха знанията си. Крайният срок за обявяване на резултатите на изпита по математика и на този по български език е 15 юни.

55 000 четвъртокласници се явяват на НВО по БЕЛ в сряда

„Имаше задачи с геометрични фигури, с умножение и деление, но те бяха много лесни”, каза четвъртокласникът Николай Григоров.

„Според мен беше лесен, но имаше и задачи, които ме затрудниха, но успях да ги преодолея”, споделя Стела Василева.

„Целият клас се готвихме усърдно”, заяви Стефан Цветков.

„Това е една добра тренировка за това, което очаква децата. Да, има стрес, но сякаш той е повече за учителите и родителите, децата възприемат по-леко тази форма на изпитване”, смята Лилия Тодорова, директор на 108 СУ „Никола Беловеждов”.

Редактор: Станимира Шикова