Няма информация за пострадали български граждани при атентата в Берлин, съобщиха от Министерството на външните работи. По официални данни в германската столица живеят около 40 000 българи.

От Посолството на България в Берлин уточняват, че до този момент не е постъпвала информация за ранени наши сънародници. Дипломатическата мисия поддържа постоянен контакт с компетентните германски институции и следи развитието на ситуацията.

„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа стои зад атаката срещу Прайда в Берлин

Междувременно българите, които живеят в Германия, приемат новината с голямо безпокойство. Според тях страната отдавна се е превърнала в потенциална мишена на ислямистки организации. Експертите пък поставят основния въпрос - дали зад нападението стои организирана структура, или става дума за човек, който се е радикализирал сам.

По думите на арабиста проф. Владимир Чуков по-вероятната версия е именно тази за т.нар. „самотен вълк“.

А Диляна, която живее в Берлин от 14 години, разказа пред NOVA, че атмосферата в германската столица е белязана от страх. „Този страх не расте от днес. Всички в момента са в шок“, споделя тя.

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По думите ѝ усещането е сходно с това след атентата на коледния базар в Магдебург. „Може ли едно общество изобщо да се възстанови от такава трагедия? Това е въпросът. Аз смятам, че не може да се възстанови. Семействата остават със загубените близки – деца, братя, сестри, бащи“, казва Диляна.

Тя признава, че след поредния атентат все повече българи започват да се замислят дали да останат в Германия. „Аз също съм в този етап от живота си и обмислям дали не е по-добре за мен и семейството ми да се върна в България“, допълва тя.

Според проф. Владимир Чуков първата задача на германските власти е да установят дали заподозреният е действал самостоятелно или е бил част от по-широка мрежа.

„Според мен в конкретния случай по-скоро е „самотен вълк“, тъй като през май месец този човек е бил освободен от център за задържане. Очевидно е имал проблеми с миграционните власти, вероятно е чакал екстрадиция. Това е провал и на контраразузнаването. Въпросът е, че имаме очевиден пропуск на полицията - няма ефективна защита“, заяви арабистът.

Той смята още, че изборът на мишена не е случаен. „Радикалните ислямисти имаха специална инструкция, специален, ако щете, параграф, в който хората с нетрадиционна ориентация бяха елиминирани от една седеметажна сграда в Рака. Дори имаше дебати дали да бъдат изгаряни, или да бъдат бутани отвисоко“, коментира проф. Чуков.

Според Диляна ежедневието на хората в Германия вече е различно, а усещането за сигурност постепенно изчезва. „Управниците не могат да се справят с проблема с имигрантите. Дори не става дума само за имигранти - става въпрос за хора със зависимости, за психически отклонения… Вече не е безопасно за нас там“, казва тя.

Разследването на атентата продължава, а германските власти работят по изясняването на всички обстоятелства около нападението и издирването на заподозрения.

Държавният глава Илияна Йотова изрази своите съболезнования след случилото се.

„В този труден за Федерална Република Германия момент изразявам дълбоко съжаление и солидарност с германския народ. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви. Подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества - свободата, достойнството, толерантността и върховенството на закона“, гласи позицията ѝ.