"Атаката срещу участниците в Прайда в Берлин може да е извършена по модел, използван при редица терористични нападения в Европа". Това заяви международният анализатор проф. Владимир Чуков в ефира на „Събуди се“.

По думите му информацията за нападението все още е оскъдна, но използването на автомобил за врязване в група хора напомня за атаките в Берлин през 2016 г., Ница, Лондон и Барселона. „Очевидно става въпрос за някаква схема, за предварително подбран модел за извършването на този кървав атентат срещу невинни хора“, коментира проф. Чуков.

Според него предстои да се изясни дали нападателят е действал като „самотен вълк“ или е бил част от по-голяма мрежа. Анализаторът допуска, че зад атаката може да стои организация, която действа дълбоко в западноевропейските общества и е свързана с радикална идеология.

Проф. Чуков посочи, че възможна причина за избора на Прайда като мишена е отношението на джихадистките организации към ЛГБТ общността. Той припомни случаи от периода на действията на „Ислямска държава“ в Сирия и Ирак, когато представители на общността са били подлагани на жестоки екзекуции.

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По думите му Германия, както и други европейски държави, остава постоянна мишена за терористични атаки заради големите мигрантски общности и наличието на радикализирани елементи. „Германците са много напред в материята. В края на годината те обявяват бройка на радикални елементи, които са потенциални атентатори“, заяви анализаторът.

Той коментира и въпроса за мерките за сигурност по време на Прайда. Според него фактът, че автомобил е успял да достигне до място с голямо струпване на хора, повдига сериозни въпроси. „Съвсем резонен въпрос е защо не са осигурени съответните мерки и не е гарантирана сигурността на тези хора“, посочи проф. Чуков.

Той допусна, че при организацията на събитието може да е имало пропуски, въпреки че германските служби традиционно извършват сериозна работа по предотвратяване на терористични атаки. „Контраразузнаването върши много добра работа, но очевидно не е свършило достатъчно работата си в този случай“, заключи международният анализатор.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева