15-годишно момиче без шофьорска книжка блъсна с лек автомобил 22-годишен пешеходец и избяга от местопроизшествието. Катастрофата е станала около 4 часа през нощта в неделя на паркинга на голяма търговска верига край КПП „Кошарица“ на главен път I-9, съобщиха от полицията в Бургас. За случая органите на реда разбират едва няколко часа по-късно, след като втори пострадал - непълнолетен, потърсил медицинска помощ в Спешното отделение на УМБАЛ-Бургас.

„Младежът се е отървал само с леки натъртвания и наранявания. За произшествието никой не е уведомил полицията, нито е подаден сигнал на телефон 112. Разбрахме за случая едва след сигнала от Спешния център“, обясни в „Здравей, България” началникът на „Охранителна полиция” при РУ-Несебър главен инспектор Славчо Деляков.

15-годишно момиче блъсна с кола пешеходец в Несебър и избяга

По думите му 15-годишното неправоспособно момиче напуснало мястото на инцидента след удара. Разследването е установило, че автомобилът бил управляван от няколко души, преди непълнолетната да седне зад волана. „Установихме, че колата ѝ е била предоставена от друг неправоспособен водач. Той, от своя страна, я получил от правоспособен водач, който обаче не е собственик на автомобила“, каза още главен инспектор Деляков.

Оказва се, че и вторият неправоспособен водач също е непълнолетен. Двамата са били част от компания, в която имало и пълнолетни. „Собственикът е предоставил автомобила на свой пълнолетен роднина, който има книжка. След това той го е дал на неправоспособен непълнолетен, а последният - на своята 15-годишна приятелка“, уточни униформеният.

15-годишно момиче се заби с кола в ограда на къща

При откриването на автомобила разследващите установили повреда по предното панорамно стъкло. „Първоначално е направен опит да се заблуди разследването с обяснение, че повредата е причинена от камък на пътя“, посочи Деляков.

Всички участници в случая вече са установени. „Съставени са актове за установяване на административни нарушения. Казусът вероятно ще бъде докладван на прокуратурата“, заяви още той.

По отношение на непълнолетните предстои да бъдат предприети и възпитателни мерки. „Те ще бъдат предадени на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“, каза главен инспектор Славчо Деляков.

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