Над 15 милиона евро е стойността на заловените наркотици при операция на входа на Бургас, откъм пътя за Южното Черноморие. Това каза на пресконференция наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев.

В петък около 13:00 часа камион със софийска регистрация е спрян на входа на Бургас. При последвалото претърсване в товарния отсек са открити сакове със 110 пакета с прахообразно вещество и 230 пакета с тревна маса, всеки с тегло около един килограм. Полевите тестове са реагирали съответно на кокаин и марихуана.

Снимка: МВР

Количеството е рекордно, подчерта окръжният прокурор Георги Чинев.

„В исторически план това е една от най-големите реализации", каза ръководителят на ГД „Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов. Зад успеха на операцията стоят месеци усилен труд, анализи, придобиване на информация. Главен комисар Антон Златанов я определи като много сериозна разработка и стъпка към разбиването и на други канали.

Той благодари и на екипите на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ в Бургас, които успешно са спрели камиона в условията на огромен трафик от автомобили.

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По първоначална информация дрогата е била предназначена за Турция. Шофьорът е 40-годишен български гражданин от София, който е нает да превози наркотика, но не е знаел цялата схема.

Разследването продължава, преглеждат се всички камери на Пътна полиция и АПИ – по второстепенни републикански пътища и по автомагистрала „Тракия”.

Наркотичните вещества, камионът и други веществени доказателства са иззети с протокол. Шофьорът на камиона е задържан, а в събота му е повдигнато обвинение за това, че е държал с цел разпространение пакетите с високорискови вещества. Днес Окръжният съд в Бургас трябва да реши дали да го остави за постоянно в ареста. Възможно е да има и други обвинени.

Според наблюдаващия прокурор огромното количество наркотици ще забави експертните заключения, които да дадат точните състави.

Снимка: МВР

Разследващите изясняват цялостната схема, произхода и предназначението на наркотиците, включително дали цялата пратка е била предназначена за трафик или част от нея е трябвало да остане на територията на страната.

Над половин тон високорискови наркотици са задържани в Бургаско за 2 месеца, подчерта окръжният прокурор Георги Чинев.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ивета Костадинова