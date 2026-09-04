Сериозен удар срещу наркотрафика са нанесли служители на ГД „Гранична полиция“ при операция на входа на Бургас, откъм пътя за Южното Черноморие. Новината за спецакцията обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в публикация във Facebook.

При акцията са открити над 300 кг наркотични вещества, сочат първоначалните данни от място. Шофьорът на камиона, в който е открита пратката, е задържан. Междувременно на входа на Бургас, откъм автомагистрала „Тракия“, е спрян за проверка и втори камион.

Магистър-фармацевт е задържан за разпространение на наркотици във Варна (СНИМКИ)

До момента при проверката са преброени над 250 пакета марихуана, както и над 120 пакета с бяло прахообразно вещество, което при извършен полеви тест е реагирало на кокаин.Тепърва ще се изяснява точното количество и каква е стойността на стоката.

Снимка: Официален профил на Иван Демерджиев във Facebook

"Стотици килограми няма да стигнат до улицата и няма да отровят децата ни!

Това очаквам от служителите на МВР - пресечени канали, а не единични дози!", допълни министър Демерджиев.

Посоката на превозните средства е била към турската граница и тепърва ще стане ясно дали стоката е била за износ и конкретно за кой черен пазар.



Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Георги Иванов