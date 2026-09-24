МВР вече половин година разследва полицай от Русенско за нарушение на Етичния кодекс. Става дума за ситуация, запечатана от охранителни камери в град Бяла, на която се вижда как шефът на „Криминална полиция“ в града Николай Янков нарушава правилата за движение по пътищата и се държи грубо към гражданин. На полицая вече е съставен акт и е издадено наказателно постановление. По информация на адвоката на потърпевшия Янков е платил глоба от 50 лева. Дисциплинарната проверка обаче все още не е приключила.

В ефира на „Здравей, България” адвокат Пламен Георгиев обясни какво е било нарушението на униформения, заснето от камери, чийто запис беше предоставен на NOVA от потърпевшия гражданин.

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Защитникът обясни как е възникнала конфликтната ситуация на кръстовище в Бяла. По думите му униформеният предприел маневра за заобикаляне, без да пропусне останалите участници в движението.

„Той идва от кръстовището, като не спазва задължителните указания, записани в Закона за движение по пътищата. Вижда се, че минута и половина стои, като пречи на другите участници в движението“, заяви Георгиев.

След това полицаят се легитимира със служебната си карта и започва да обяснява на останалите участници в движението кой има предимство.

Според адвоката използването на служебната карта в тази ситуация е проблематично. „Има инструкция за издаването и използването на служебните карти в МВР, в която изрично пише, че полицаите използват картите, за да се легитимират при изпълнение на служебните си задължения. А тук изпълнение на служебни задължения няма. Има решаване на личен конфликт“, коментира адвокатът.

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За случая бил подаден сигнал до министъра на вътрешните работи. По думите на адвоката на 8 април е образувана преписка, която е изпратена за образуване на дисциплинарна комисия в ОДМВР - Русе. На 19 май Георгиев бил извикан, за да даде сведения. През юни на Николай Янков е съставен акт за установяване на административно нарушение, след което е издадено наказателно постановление и е платена глоба от 50 лева.

От МВР са потвърдили, че по случая е образувана дисциплинарна проверка и производство, които все още не са приключили.

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