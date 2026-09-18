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Съдът ще се произнесе в срок
Софийският апелативен съд ще се произнесе в срок по искането на бившия полицай Симона Радева за възобновяване на наказателно дело срещу нея и връщане за ново разглеждане от съда, както и спиране на изпълнение на наказание „лишаване от свобода“.
Припомняме, че Радева беше осъдена на три години и шест месеца затвор за укривателството на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви на 5 юли 2022 г.
Пред съда днес Радева поиска намаляване на наказанието и замяната му с условно. „Имам малко дете, което има нужда от мен“, каза тя.
Осъдиха бившата полицайка Симона Радева на 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“
Видео: БГНЕС
Адвокатите ѝ Ивайло Найденов и Марио Найденов посочиха пред съда, че по делото има процесуални нарушения и отбелязаха, че присъдата се базира на предположения. Според прокуратурата искането за възобновяване на делото е неоснователно.Редактор: Цветина Петрова
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