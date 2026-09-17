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Изложението ще срещне артистични колективи, колекционери и куратори за обмен на идеи
Не е нужно да разбираш от съвременно изкуство, за да застанеш пред едно произведение и то да те накара да почувстваш или да се замислиш. Sofia Art Fair тази година събира 88 артисти и 27 галерии и изложители от осем държави. Защо е важно подобно събитие да има място именно в София?
В България нямаме такова пространство, защото още не сме стигнали това ниво за изграждане на такава инфраструктура, каза Суни Данаджъ, създател и основен организатор на Sofia Art Fair, в предаването „Социална мрежа“ на NOVA NEWS.
„Но аз мисля, че през последните три години разговорът за съвременно изкуство много се изпълни и всички колеги стигнахме до едно единствено заключение, и то е, че ако не се обединим, ако секторът не се обедини и не настоява за своето правилно място в културната и творческата среда, то няма да има резултати“, посочи тя.
По думите ѝ именно това правят панаирите по света – създават тази система и я подкрепят, защото там са артисти, галеристи, куратори и критици. Освен духовна и културна стойност, тези събития имат и много силна икономическа стойност, допълни Суни Данаджъ.
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„Те са един катализатор на тези действия, така че аз съм по-оптимистично настроена, защото има заявка за желание да се създаде музей за съвременно изкуство. Той наистина вече е критично необходим в България да съществува, защото всички чужденци, които идват, първото нещо, което търсят е точно такъв музей, а ние все още нямаме“, заяви тя.
Суни Данаджъ призовава на Sofia Art Fair да дойдат любители и хора, които все още не са се докоснали до съвременното изкуство, защото то е душевно обогатяване. „Това е мястото, където можеш да задаваш въпроси и да дадеш своя мнение, без да бъдеш обвиняван за това и можеш да проведеш разговор за това какво виждаш, дали ти харесва, дали не ти харесва“, обясни тя и допълни, че на събитието могат да бъдат видени и самите създатели на произведенията.
Организаторката каза още, че на Sofia Art Fair има специална програма за детската аудитория.
Целия разговор чуйте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
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