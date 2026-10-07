Петима души са арестувани във Франция във връзка с кражбата на две картини на Огюст Реноар от музей в Кан сюр Мер през септември. Това съобщи източник, близък до разследването.

Прокуратурата в Марсилия, която ръководи разследването, отказа коментар. Според местния вестник „Nice Matin“ сред задържаните са двамата заподозрени, които са извършили кражбата.

Откраднаха картини на Реноар за милиони от Френската Ривиера

При обира крадците пробили оградата и влезли в залесения двор на музея. След това счупили прозорец, за да проникнат в сградата, и използвали електрически трион, с който прерязали крепежните елементи на рамката.

Двете картини на Реноар били откраднати, а други две били изоставени от крадците при бягството им. Засега местонахождението на задъгнатите произведения на изкуството не е известно.

Случаят е поредният обир, който поставя въпроса за сигурността на културното наследство във Франция. Миналата година от Лувъра в Париж бяха откраднати бижута на стойност около 100 милиона долара при дневен обир, продължил около седем минути.

Редактор: Георги Иванов