Полицията издирва двама души, откраднали четири картини на Реноар от музей на Френската Ривиера. Крадците изпуснали две от произведенията на изкуството в градината на музея, докато се опитвали да избягат. Но другите две - „Портрет на мадам Колона Романо” и „Млада жена на кладенец” на стойност 9 милиона евро всяка, все още са в неизвестност.

Според полицията нападателите били добре организирани и информирани. Те задействали алармата на музея в 5:48 ч. тази сутрин, след като влезли през оградата. Полицията е пристигнала пет минути по-късно, но не е успяла да ги залови.

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Редактор: Мария Барабашка