В отговор Министерството на външните работи в Талин ще извика днес временно управляващия посолството на Руската федерация

Талин заключи, че палежът в обект на една от технологичните компании в страната е акт на саботаж, поръчан от специалните служби на Руската федерация. Предположението е направено въз основа на информация, събрана от Естонската служба за вътрешна сигурност. Това заяви в своя профил в X министърът на външните работи на балтийската страна Маргус Цахкна.

Подобни действия са напълно неприемливи. В отговор Министерството на външните работи на Естония ще извика днес временно управляващия посолството на Русия“, се посочва в публикацията. Припомняме, че палежът беше извършен в нощта на 14 срещу 15 август в столицата.

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Извършителите са задържани и вече не представляват заплаха за националната сигурност на страната. „Естония е трудна среда за извършването на подобни дейности от Русия, защото действаме решително и бързо, за да защитим държавата си“, се казва още в изявлението.

Според Талин саботажът е част от по-широка кампания на Русия в Европа, насочена към сплашване и отслабване на подкрепата за Украйна. „Нашият отговор ще бъде обратният. Ще увеличим както подкрепата си за Украйна, така и натиска върху Русия да прекрати агресията си. Нека не губим фокус и да продължим по същия път, защото действията на Русия са ясен знак, че общият натиск, който оказваме, дава резултат“, се посочва в публикацията на Цахкна.

Президентът на Франция Еманюел Макрон изрази пълната солидарност на страната му с Естония, правейки аналог с инцидента на летище Лайпциг в Германия. „Разпространението на тези враждебни действия отразява опасна ескалация от страна на Русия, която само ще я отведе в задънена улица. Москва трябва да знае, че няма да надделее нито над нашето единство, нито над решимостта ни да продължим да подкрепяме Украйна“, заявява още той.

Кабинетът на министъра на държавата и външните работи на Португалия също изрази солидарност с Талин в X.

Единството и решимостта на съюзниците са най-силният отговор на всеки опит за дестабилизация. Заставайки зад тях, Португалия остава твърда и непоколебима в подкрепата си за Украйна“, се казва в изявлението.

Редактор: Георги Иванов
Източник: МВнР на Естония

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