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В отговор Министерството на външните работи в Талин ще извика днес временно управляващия посолството на Руската федерация
Талин заключи, че палежът в обект на една от технологичните компании в страната е акт на саботаж, поръчан от специалните служби на Руската федерация. Предположението е направено въз основа на информация, събрана от Естонската служба за вътрешна сигурност. Това заяви в своя профил в X министърът на външните работи на балтийската страна Маргус Цахкна.
„Подобни действия са напълно неприемливи. В отговор Министерството на външните работи на Естония ще извика днес временно управляващия посолството на Русия“, се посочва в публикацията. Припомняме, че палежът беше извършен в нощта на 14 срещу 15 август в столицата.
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Based on the information collected by the Estonian Internal Security Service @kaitsepolitsei we can conclude with certainty that the arson attack on Milrem Robotics premises that took place on the night of 14–15 august in Tallinn was an act of sabotage ordered by the special…— Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 29, 2026
Извършителите са задържани и вече не представляват заплаха за националната сигурност на страната. „Естония е трудна среда за извършването на подобни дейности от Русия, защото действаме решително и бързо, за да защитим държавата си“, се казва още в изявлението.
Според Талин саботажът е част от по-широка кампания на Русия в Европа, насочена към сплашване и отслабване на подкрепата за Украйна. „Нашият отговор ще бъде обратният. Ще увеличим както подкрепата си за Украйна, така и натиска върху Русия да прекрати агресията си. Нека не губим фокус и да продължим по същия път, защото действията на Русия са ясен знак, че общият натиск, който оказваме, дава резултат“, се посочва в публикацията на Цахкна.
J'exprime notre pleine solidarité avec l'Estonie qui vient d'attribuer à la Russie la responsabilité d'un incendie ciblant une entreprise du secteur de la défense.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 29, 2026
Il y a quelques semaines l'Allemagne en avait fait de même pour un incident très grave à l'aéroport de Leipzig.
La…
Президентът на Франция Еманюел Макрон изрази пълната солидарност на страната му с Естония, правейки аналог с инцидента на летище Лайпциг в Германия. „Разпространението на тези враждебни действия отразява опасна ескалация от страна на Русия, която само ще я отведе в задънена улица. Москва трябва да знае, че няма да надделее нито над нашето единство, нито над решимостта ни да продължим да подкрепяме Украйна“, заявява още той.
Кабинетът на министъра на държавата и външните работи на Португалия също изрази солидарност с Талин в X.
Following confirmation that the Russian Federation was responsible for the acts of sabotage in Tallinn on 14–15 August, Portugal reaffirms its full solidarity with Estonia 🇪🇪.— Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) September 29, 2026
The unity and determination of the Allies are the strongest response to any attempt at destabilisation.… https://t.co/nEZLllqshz
„Единството и решимостта на съюзниците са най-силният отговор на всеки опит за дестабилизация. Заставайки зад тях, Португалия остава твърда и непоколебима в подкрепата си за Украйна“, се казва в изявлението.Редактор: Георги Иванов
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