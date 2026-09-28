Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви, че САЩ ще бъдат принудени да напуснат Близкия изток, след като са понесли „болезнени удари“. Хаменей направи изявлението на фона на опитите за възобновяване на преговорите за прекратяване на бойните действия.

„Днес, след като понесоха болезнени удари от смелите бойци и защитниците на Ормузкия проток, враговете не се осмеляват да се отдалечат отвъд Арабско море“, каза Хаменей в писменото си изявление, без изрично да споменава САЩ.

„Всеки път, когато са се осмелявали да поемат този риск, са си причинявали само вреди. Няма да мине много време, преди и Арабско море да се освободи от тяхното присъствие“, добави той.

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Арабско море, което се простира от Арабския полуостров на изток към Индия, е важен морски коридор, който води към иранските брегове и Ормузкия проток.

Иран и САЩ се борят за контрол над Ормузкия проток от началото на войната през февруари. Преди това през стратегическия морски маршрут са преминавали около една пета от световния петрол и газ. След началото на войната обаче Техеран наложи блокада на Ормузкия проток, а Вашингтон отговори с блокада на иранските пристанища.

Редактор: Дарина Методиева