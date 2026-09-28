Протест в центъра на София при сградите на Министерския съвет и Президентството. Недоволството е срещу властта и е под надслов „Тук не е Москва”.

Организатори са активистът Манол Глишев и Георги Георгиев от гражданското сдружение „БОЕЦ”.

Такситата в София с по-високи тарифи от началото на 2027 г.: От бранша се готвят за протест

Редактор: Никола Тунев