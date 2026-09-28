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Криминален психолог обясни как действат групите, които манипулират съзнанието на хората
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Протестиращи настояха за обективно и безпристрастно разследване по случая „Петрохан”-Околчица”
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Почетният председател на Камарата на строителите в България: Важно е да има бизнес и икономика, за да не са данъците непосилни
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Един ден, посветен на родителството: Над 400 души се събраха на събитието за бременни и родители на „Ох, на мама!“ в Пловдив
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Starship с успешен 14-и тестов полет в околоземна орбита въпреки проблем с двигателя (ВИДЕО)
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36% от речните басейни в света са били с нива под нормата през 2025 г.
Организатори са активистът Манол Глишев и Георги Георгиев от „БОЕЦ”
Протест в центъра на София при сградите на Министерския съвет и Президентството. Недоволството е срещу властта и е под надслов „Тук не е Москва”.
Организатори са активистът Манол Глишев и Георги Георгиев от гражданското сдружение „БОЕЦ”.
Такситата в София с по-високи тарифи от началото на 2027 г.: От бранша се готвят за протестРедактор: Никола Тунев
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