Правителството възнамерява през следващите три години да увеличи данъчните оценки на имотите със 100%, като промяната ще се извършва поетапно. Темата и възможните последици за пазара на недвижими имоти и строителния сектор коментира в студиото на „Денят на живо с Наделина Анева“ почетният председател на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев.

По думите му въвеждането на новите оценки трябва да бъде съобразено с реалната стойност на имотите.

„В някои отношения някои данъчни оценки са недооценени, но има и такива, които са преоценени. Това означава, че някой ще плати някакъв данък, независимо дали оценката е вярна или невярна, ако тя се въведе по този начин“, посочи Терзиев.

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Той смята, че данъчната оценка трябва да отразява действителната стойност на конкретния имот. „Би трябвало цената на всеки имот да бъде толкова, колкото му е реалната оценка“, каза почетният председател на Камарата на строителите.

Терзиев очаква повишаването на данъчната тежест да се отрази и на активността на пазара. „Всяко увеличаване на данъчната стратегия намалява по някакъв начин търговията и това е съвсем в реда а нещата. В крайна сметка обаче, за мен е нормално данъците да бъдат верни и истински “, заяви той.

Според него по-важно от размера на данъците е да има условия за функциониране на бизнеса и икономиката. „Държавата дава възможност бизнесът да работи и да се плащат данъците. Това за мен е по-важното. Колкото и да се вдигат данъците, въпросът е да има бизнес. Има ли бизнес, има ли икономика, данъците не са страшни“, коментира Терзиев.

По думите му значителна част от разходите на строителните компании е свързана със закупуването на земя. „Всеки, който продава земя, получава между 25% и 50%, т.е. между 30% и 50% е цената на земята, която строител или инвеститор плаща за земята“, посочи той.

Терзиев предупреди и за възможни трудности пред част от строителните компании заради отслабването на търсенето на жилища. „Ще има строителни фирми, които са пред фалит, тъй като търсенето на жилище е намаляло с близо 20-25%“, заяви той.

В разговора беше обсъдена и темата за обществените поръчки и проверките около поставянето на мантинели. Според Терзиев документацията по случая вече е при компетентните органи и те трябва да установят дали има нарушения.

„Документацията е пред властта. Тя трябва да проверява, доказва, съди и вкарва в затвора – толкова е просто. Общественото строителство не е лесна работа и това е поставено с много строги правила, с много строги договори и нещата не са елементарни“, допълни почетният председател на Камарата на строителите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов