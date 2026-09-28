Колумбийската полиция съобщи в неделя, че е заловила съпругата и дъщерята на известен еквадорски лидер на престъпна банда, който миналата година беше екстрадиран в САЩ по обвинения в наркотрафик. „Колумбия няма да бъде убежище за финансите на транснационалните престъпни групи”, заяви колумбийският президент Абелардо де ла Есприела в съобщение.

En Sabana de Torres, Santander, fueron detenidas mediante notificación roja de INTERPOL Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia ecuatoriana por lavado de activos.



Son la esposa y la hija de alias “Fito”, quien encabezó Los… pic.twitter.com/KzNrQ6KF8k — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026

Полицията уточни, че двете жени, които са издирвани в Еквадор за пране на пари, са арестувани в Сабана де Торес - малък град в североизточна Колумбия, при операция, подкрепена от ФБР и еквадорските власти. „С удоволствие ще изпратя тези жени на моя приятел президента Даниел Нобоа, за да се изправят пред еквадорското правосъдие”, допълни колумбийският държавен глава.

Заловиха най-издирвания наркобарон в Еквадор в подземен бункер

Хосе Адолфо Масиас Виямар, чийто прякор е Фито, избяга от затвор в еквадорския град Гуаякил през януари 2024 година. Бягството му от затвора накара правителството на Еквадор да обяви извънредно положение, което беше последвано от смъртоносни бунтове в затворите и хаос по улиците на Гуаякил, където членове на банди нахлуха в телевизионна станция по време на живо предаване.

Масиас Виямар беше заловен отново миналата година и изпратен в Съединените щати, където е обвинен във внос на тонове кокаин. Неговата организация „Лос Чонерос” беше обявена за терористична група от Държавния департамент на САЩ миналата година.

Въпреки залавянето на могъщи наркобарони като Масиас Виямар и разполагането на военни патрули в някои градове, Еквадор трудно се справя с ограничаването на насилието, свързано с наркотици, отбелязва изданието.

Процентът на убийствата в южноамериканската страна нараснал петкратно от 2020 г. насам, а през миналата година Еквадор регистрирал най-много убийства в най-новата си история – 50 убийства на всеки 100 000 жители, сочат данните на Министерството на вътрешните работи.

Отговорът на Нобоа срещу организациите за трафик на наркотици е подложен на критики от страна на правозащитни групи, тъй като военните извършват злоупотреби, включващи убийствата на четири деца на възраст от 11 до 15 години през 2024 г.

Въпреки тези неуспехи, миналата година Нобоа беше преизбран за четиригодишен мандат от избирателите, които са все по-загрижени от престъпността.

Редактор: Мария Барабашка