Военните на Южна Корея и Командването на ООН започнаха съвместно разследване на експлозията на сухопътна мина край демилитаризираната зона на границата със Северна Корея. При инцидента на 21 септември бяха ранени трима южнокорейски военнослужещи.

Близо 40 представители на двете командвания са извършили оглед на мястото на взрива. Целта е да бъде установено как мината е попаднала в района и какво точно е довело до експлозията. Южнокорейските военни заявиха, че проверката продължава и резултатите от нея ще бъдат оповестени.

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Случаят предизвика политически реакции в Сеул. Представители на опозицията настояха властите да предоставят повече информация за произхода на взривното устройство на фона на съмнения, че то може да е дошло от Северна Корея.

Експлозията е станала, докато военнослужещите разчиствали патрулен път в западната част на демилитаризираната зона. Южнокорейският президент И Дже-мьон потвърди, че причината за инцидента е сухопътна мина.

Районът между двете Кореи остава силно миниран десетилетия след края на активните бойни действия в Корейската война. Неексплодирали боеприпаси и стари мини периодично причиняват инциденти и представляват риск за военните, действащи от двете страни на границата.

Редактор: Цветина Петкова