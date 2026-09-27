Изказването на Илияна Йотова в ООН беше абсолютна грешка. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната” Асен Василев в предаването „На фокус”.

По думите му президентът трябва да бъде воден единствено от българския интерес. „Едно заглавие ми беше попаднало, което го описва много добре: „Илияна Йотова се разграничи от себе си”. Ако си президент на страната, единственото нещо, което трябва да те води, е българският интерес”, каза Василев.

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Той определи ситуацията около позицията на България за Украйна на сесията на ООН като неприемлива. „Ако не можеш да отиграеш такава проста ситуация, да защитиш интереса на България, значи не ставаш за президент. Подкрепяме с 51 държави декларация, след което се казва, че не сме я подкрепили”, заяви лидерът на ПП и допълни „Аз мисля, че президентът трябва да даде обяснение на българските граждани – какво е направила, какво е и не е подписала и какво се е случило”.

Василев коментира и въпроса с помилването на мъж през 2022 г. от Илияна Йотова. „Темата за правна комисия е доста неудобна на „Прогресивна България”. Ние сме сложили като законопроект изменение в Закона за „Държавен вестник”, така че всички укази за помилвания да бъдат публикувани, в това число и тези, които са вече помилвани”, посочи той.

По думите му президентството не е предоставило доброволно поисканата информация. „Когато има такъв скандал, гражданите трябва да получат пълна информация. Ние сме поискали президентството доброволно да покаже тази информация. До момента няма отговор”, твърди лидерът на ПП.

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Депутатът заяви, че има и други законови механизми за получаване на информацията. „Ако това нещо се бламира от „Прогресивна България”, нека колегите да излязат и да кажат защо го правят. На какво основание петима наркодилъри са били помилвани от госпожа Йотова?”, допълни той.

Василев отправи коментар и по случая „Петрохан”. „Случаят „Петрохан” няма общо нито с президентската кампания, нито с нас като партия. Това е абсолютно нескопосан опит да се затвори темата с помилванията, което не даде резултат”, смята лидерът на ПП.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова